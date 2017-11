Reggina-Bisceglie/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie C

25 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Reggina-Bisceglie, LaPresse

Reggina-Bisceglie, diretta dal signor Marcenaro di Genova, sabato 25 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà uno dei match del programma della sedicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Sfida tra due squadre che hanno vissuto un weekend diametralmente opposto. La Reggina con la doppietta di Bianchimano nel giro di venticinque minuti ha accarezzato il sogno di andare a sbancare il campo della capolista Lecce, che ha dimostrato però tutta la sua forza ribaltando il risultato già nel primo tempo, e poi mantenendo il tre a due fino al triplice fischio finale.

Di contro il Bisceglie, ritrovatosi sotto contro il Monopoli, ha opposto una grande reazione prima pareggiando con Petta, per poi trovare nel finale con Jovanovic una fondamentale rete della vittoria. Successo che è valso il sorpasso proprio sulla Reggina, i pugliesi ora occupano con diciannove punti l'ottavo posto solitario in classifica nel girone C di Serie C, mentre i calabresi sono a quota diciassette, risucchiati al dodicesimo posto. Come matricola il Bisceglie sta stupendo, ma in trasferta non vince dal 26 agosto scorso, dalla vittoria in trasferta contro la Paganese.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE REGGINA-BISCEGLIE

Un incontro che non sarà trasmesso in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it portanno seguire la diretta streaming video via internet, anche acquistando la visione della partita come evento singolo dopo essersi registrati al portale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Granillo di Reggio Calabria. La Reggina affronterà il match con Cucchietti a difesa della porta, Pasqualoni sull'out difensivo di destra e Porcino sull'out difensivo di sinistra, Solerio e Di Filippo saranno invece i due centrali della retroguardia. Mancherà il brasiliano Mezavilla a centrocampo, squalificato perché espulso per doppia ammonizione nel match esterno di Lecce. Al suo posto, nel terzetto sulla mediana ci sarà Sparacello al fianco di Garufi e Marino, mentre il capitano De Francesco avrà compiti da trequartista alle spalle di Tulissi e del bomber Bianchimano, autore di una doppietta, purtroppo inutile per gli amaranto per fare risultato, contro il Lecce. Risponderà il Bisceglie con Crispino in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Delvino, Petta, il croato Jurkic ed il bosniaco Markic. A centrocampo l'altro croato Vrdoljak sarà affiancato nel terzetto titolare da D'Ancora e Risolo, il bomber croato Jovanovic, match winner nell'ultima delicata sfida interna contro il Monopoli, sarà affiancato nel tridente offensivo da Partipilo e dal brasiliano Dentello Azzi.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker con William Hill quotano 2.15 l'eventuale affermazione interna degli amaranto, mentre la vittoria dei pugliesi allo stadio Granillo viene quotata 3.50 da Bwin, con Betclic che offre invece a 3.05 la quota relativa al pareggio. Bet365 propone le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.61.

