Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di sabato (14a giornata)

Risultati Serie A classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di sabato (14a giornata). Inizia quest’oggi il nuovo turno del campionato di calcio più importante d’Italia

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

Dopo le sfide dei gironi di Champions League ed Europa League, inizia oggi la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Di scena quattro gare, distribuite fra le ore 15:00 e le ore 20:45. Anticipi decisamente interessanti in particolare perché scenderà in campo l’Inter, squadra seconda in classifica. Andiamo a vedere nel dettaglio il programma completo delle gare di oggi.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI

Come dicevamo sopra, si inizia presto, e precisamente alle ore 15:00. In diretta dallo stadio Dall’Ara di Bologna, la sfida fra i felsinei padroni di casa e la Sampdoria. Due squadre che stanno vivendo una stagione senza dubbio positiva, in particolare i blucerchiati di Giampaolo, reduci dal clamoroso successo contro la Juventus di domenica scorsa per tre reti a due. Si difende bene però anche la compagine allenata da Roberto Donadoni, che occupa un dignitoso decimo posto in classifica, a quota 17, e che lunedì sera ha battuto in rimonta l’Hellas Verona al Bentegodi. Due gli anticipi delle ore 18:00, a cominciare dalla partita del Mapei Stadium di Reggio Emilia fra i padroni di casa del Sassuolo e il Verona. Due squadre che arrancano, con gli emiliani che sono attualmente a quota 11 punti in classifica, mentre gli scaligeri sono sempre fermi al penultimo posto, a quota sei. Sempre allo stesso orario, come dicevamo, la gara di Verona fra il Chievo e la Spal: sempre diligente la squadra allenata da Maran, undicesima a diciassette lunghezze, mentre i ferraresi si stanno difendendo con le unghie, e sono attualmente quart’ultimi, a quota 10, ad una lunghezza di distanza dalla zona retrocessione. Infine il posticipo delle ore 20:45, quando scenderà in campo l’Inter. La squadra di Spalletti proverà a vivere una notte in vetta alla classifica, da prima della classe, ma dovrà prima battere il Cagliari in Sardegna. La squadra di Lopez è un’insidia, visto che gioca bene ma spesso e volentieri non riesce a fare risultato: i nerazzurri supereranno indenni anche questo esame? Appuntamento a questa sera.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA

Ore 15:00 Bologna-Sampdoria

Ore 18:00 Sassuolo-Verona

Ore 18:00 Chievo-Spal

Ore 20:45 Cagliari-Inter

Classifica: Napoli 35, Inter 33, Juventus 31, Roma 30, Lazio 28, Sampdoria 26, Milan 19, Torino 18, Fiorentina, Bologna, Chievo 17, Atalanta 16, Cagliari 15, Udinese, Crotone 12, Sassuolo 11, Spal 10, Genoa 9, Verona 6, Benevento 0

© Riproduzione Riservata.