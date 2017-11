Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di sabato (16a giornata)

Dopo l’anticipo di ieri sera fra Empoli e Frosinone, oggi proseguirà la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Turno che entrerà nel vivo proprio in queste ore, visto che alle ore 15:00 giocheranno in contemporanea quattordici squadre, distribuite su sette incontri. Giornata che si chiuderà poi con i due posticipi di domenica, e con il classico “Monday night”, la sfida fra il Cesena e il Brescia. Andiamo quindi a vedere il programma completo della giornata di oggi di Serie B.

LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

In attesa che il Bari scenda in campo domani nel derby pugliese con il Foggia, proverà a dire la sua il Parma, che di punti ne ha 26, gli stessi proprio dei Galletti, e che oggi pomeriggio sarà impegnato nella stracittadina emiliana, la trasferta di Carpi. Questi ultimi stanno vivendo un campionato al di sotto delle attese, essendo undicesimi a quota 20, ma la stagione di B è lunghissima, e nulla è ancora deciso. In campo anche un’altra delle protagoniste della cadetta, leggasi il Veneza di Pippo Inzaghi, a quota 25, e impegnato in casa contro il Novara, altra nobile decaduta, con diciotto punti sin qui conquistati che valgono la 14esima posizione in graduatoria. Dopo la disastrosa sconfitta interna con il Cittadella, il Palermo (25 punti), riparte da Avellino, gara particolarmente delicata, visto che gli irpini sono a quota 19, e cercheranno ovviamente di sfruttare il fattore campo. La Cremonese, che invece di punti ne ha ottenuti fino ad oggi 22, volerà ad Ascoli, con i marchigiani che continuano a chiudere la graduatoria di Serie B, a quota 13 punti, a ridosso però del Cesena. Molto interessante quello che accadrà a Cittadella, dove i padroni di casa, galvanizzati dallo zero a tre di cui sopra contro il Palermo, vorranno fare nuovamente bottino pieno fra le mura di casa, affrontando la Salernitana. Sarà senza dubbio la partita più interessante di oggi, visto che di fronte avremo l’ottava e la nona squadra in classifica. Interessante anche la trasferta del Pescara di Zeman, a quota 20 punti, che volerà in Liguria per sfidare lo Spezia, diciassettesimo con 17 lunghezze. A completamento del programma di oggi della cadetta, la partita di Vercelli fra la Pro e la Virtus Entella, gara che profuma di spareggio playout.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

Ore 15:00 Venezia-Novara

Ore 15:00 Spezia-Pescara

Ore 15:00 Pro Vercelli-Entella

Ore 15:00 Ascoli-Cremonese

Ore 15:00 Avellino-Palermo

Ore 15:00 Cittadella-Salernitana

Ore 15:00 Carpi-Parma

Classifica: Bari, Parma 26, Frosinone, Venezia, Palermo 25, Empoli 24, Cremonese, Salernitana 22, Cittadella 21, Pescara, Carpi 20, Avellino 19, Perugia, Novara, Brescia 18, Spezia 17, Pro Vercelli, Entella 16, Ternana 15, Cesena 14, Ascoli 13

