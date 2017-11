Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol, live score: le partite di sabato (16a giornata)

Dopo gli anticipi giocatisi nella giornata di ieri, proseguirà oggi il nuovo turno del campionato di Serie C, precisamente la sedicesima giornata della stagione 2017-2018. In campo tutte le squadre del Girone C, quello composto principalmente dalle compagini dislocate nel sud dell’Italia, nonché una partita facente parte del Girone A. Andiamo quindi a vedere insieme nel dettaglio le gare in programma nelle prossime ore.

LE PARTITE IN PROGRAMMA DEL GIRONE A e C

Dicevamo, di una sfida del Girone A, quello costituito dalle squadre che si trovano nel nord-ovest/centro Italia. Ieri i due anticipi Mestre-Fano e Pordenone-Vicenza, mentre oggi, a partire dalle ore 20:30, la sfida in terra bergamasca fra i padroni di casa dell’Albinoleffe e i Biancosudati di Padova. Una gara molto importante visto che i padovani sono in vetta alla classifica, in solitaria con 29 punti ottenuti in tredici turni, mentre l’Albinoleffe è terzo, a quota 24, e squadra che ovviamente cercherà di dire la sua anche per il fatto di trovarsi fra le mura di casa. Tutto in campo invece il Girone C, con le sfide che inizieranno alle 14:30 di oggi pomeriggio, e si chiuderanno poi con due posticipi alle 20:30. La capolista Lecce, sempre prima a quota 36, affronterà un turno semplice, visto che giocherà fuori casa contro il Fondi, formazione che occupa attualmente il quindicesimo posto in classifica, con appena 14 punti ottenuti. Anche il Catania, sempre secondo, a quota 31, dovrebbe avere un turno favorevole, visto che al Massimino, ai piedi dell’Etna, sbarcheranno i siciliani dell’Akragas, con gli agrigentini che sono il fanalino di coda del Gruppo C, a quota 9. Scorriamo la classifica e arriviamo al Trapani, terzo con 28 punti, che sarà impegnato nella trasferta contro l’Andria, altra compagine che non sta vivendo un grande campionato, essendo quart’ultima a quota 13 punti. Più delicato invece l’impegno del Siracusa, quarto a quota 23, che ospiterà in Sicilia i calabresi del Catanzaro, che occupano il nono posto, in corsa per i playoff dopo i 18 punti ottenuti in sedici turni. Trasferta in Campania per i calabresi del Rende, quinti a quota 23, che giocheranno a Caserta contro i padroni di casa della Casertana (terz’ultimi a 13), mentre il Monopoli, sesto a 22, ospiterà in Puglia lo Juve Stabia, che invece di punti ne ha 17, che valgono l’undicesimo posto in graduatoria, a ridosso della zona playoff. Trasferta della Virtus di Francavilla, settima in classifica, che giocherà a Matera contro gli omonimi padroni di casa, mentre il Bisceglie, ottavo a quota 19, volerà a Reggio Calabria per affrontare la Reggina, dodicesima con 17 punti. A completamento di questa sedicesima giornata del Girone C della Serie C, la sfida delle ore 16:30 Cosenza-Sicula Leonzio, mentre la Paganese affronterà il turno di riposo.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE B

Ore 20:30 Albinoleffe-Biancoscudati Padova

Classifica: Biancoscudati 29, Renate 26, Albinoleffe 24, Sambenedettese, Pordenone 21, Mestre, Sudtirol, Feralpisalò 20, Bassano 19, Triestina, Fermana 18, Reggiana, Vicenza 16, Teramo, Gubbio 15, Ravenna, Santarcangelo 10, Fano 6

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE C

Ore 14:30 Andria-Trapani1

Ore 16:30 Monopoli-Juve Stabia

Ore 16:30 Reggina-Bisceglie

Ore 16:30 Cosenza-Sicula Leonzio

Ore 16:30 Fondi-Lecce

Ore 18:30 Casertana-Rende

Ore 18:30 Matera-Virtus Francavilla

Ore 20:30 Siracusa-Catanzaro

Ore 20:30 Catania-Akragas

Classifica: Lecce 36, Catania 31, Trapani 28, Siracusa, Rende 23, Monopoli, Virtus Francavilla 22, Bisceglie 19, Catanzaro, Matera 18, Juve Stabia, Reggina 17, Cosenza, Sicula Leonzio, Fondi 14, Andria, Casertana 13, Paganese 11, Akragas 9

