Sassuolo Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Verona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie A

25 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Verona, Serie A 14^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Verona verrà diretta dall’arbitro Valeri; alle ore 18 di sabato 25 novembre si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia per uno degli anticipi nella quattordicesima giornata della Serie A 2017-2018. E’ una sfida diretta per la salvezza, a tutti gli effetti: le due squadre sono separate da 5 lunghezze in classifica ma c’è una netta differenza al momento, perchè il Sassuolo si trova due punti sopra la zona calda e dunque a oggi sarebbe salvo, mentre il Verona è penultimo con 6 punti e ne deve recuperare 4 per uscire dai guai. Punti pesantissimi in palio a Reggio Emilia dunque: il Sassuolo giocando in casa ha la grande occasione per fare un passo avanti e staccare una diretta concorrente, anche per questo la partita di oggi riveste importanza particolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sassuolo Verona è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento: il canale è Sky Calcio 1, per tutti coloro che non fossero in possesso dell’abbonamento al pacchetto Calcio il codice d’acquisto è 409753. Ovviamente ci sarà la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; su Sky Super Calcio invece va in onda Diretta Gol Serie A, con highlights e gol in tempo reale dai due campi sui quali si gioca in contemporanea alle ore 18.

IL CONTESTO

Il Sassuolo di Cristian Bucchi fa tanta fatica e sta dimostrando quanto la presenza di Eusebio Di Francesco fosse preziosa per questa squadra; il dato incredibile è che i neroverdi non hanno ancora vinto tra le mura del Mapei Stadium (2 punti in sei partite), festeggiando tre vittorie fuori casa. Tra cui quella preziosissima contro il Benevento, arrivata all’ultimo secondo e dopo che Domenico Berardi aveva centrato la traversa su rigore: tre punti fondamentali a spezzare una serie di tre sconfitte e cinque nelle ultime sette partite (compresi i sei gol incassati dalla Lazio). Il Verona ha invece perso una partita sanguinosissima contro il Bologna, un 2-3 subito in rimonta che ha portato alla quinta sconfitta consecutiva. Per ora l’esperienza di Cerci (che ha trovato se non altro il primo gol della stagione) e Pazzini non aiuta: gli scaligeri hanno segnato appena 10 gol e subiscono tantissimo (29 reti) ma soprattutto al momento hanno vinto solo una partita, quella contro il Benevento. Le due squadre nel 2014 erano salite a braccetto in Serie A: da allora il Sassuolo è stato anche ai gironi di Europa League, mentre il Verona dopo un ottimo torneo da neopromosso è anche tornato nel campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VERONA

La buona notizia è che Domenico Berardi dovrebbe farcela a partire titolare: in questo caso fuori Ragusa, Politano che trasloca sulla corsia sinistra e il calabrese in campo a destra, completando così il tridente nel quale la prima punta dovrebbe essere Matri che ha ritrovato il gol e che resta favorito su Falcinelli (ma attenzione alle sorprese). A centrocampo è ancora indisponibile Duncan; Bucchi se la gioca con il doppio playmaker, vale a dire che Magnanelli viene schierato davanti alla difesa con Sensi che, spostato sulla mezzala (sinistra, con tutta probabilità) è il vero regista della squadra. Dall’altra parte prezioso il contributo di Missiroli, giocatore spesso silente ma capace di fare la differenza unendo i reparti; a proposito di questo, qualche defezione in difesa ma sostanzialmente lo schieramento a quattro dovrebbe essere quello titolare, con Gazzola al momento favorito sul giovane Lirola e Peluso, autore del preziosissimo gol della scorsa domenica, che sarà il terzino sinistro. Coppia centrale formata da Paolo Cannavaro e Acerbi a protezione di Consigli.

Verona a caccia di punti e con la panchina corta a causa delle tante indisponibilità: situazione non semplice per Fabio Pecchia, che insiste sul 4-3-3 con Pazzini schierato da prima punta ed esterni con tanta qualità e all’occorrenza capacità di segnare come Cerci e Daniele Verde. Una linea offensiva che potrebbe pagare qualcosa in termini di ripiegamenti senza palla, anche perchè Daniel Bessa come mezzala è un altro giocatore decisamente offensivo (nasce trequartista) e dunque Romulo e Bruno Zuculini, che completano l’assetto in mediana, dovranno avere un ruolo importante nel fare interdizione, facendosi dare una mano dai due giocatori che saranno impiegati sugli esterni in difesa. Al momento sembra che Fares sia favorito su Souprayen per la corsia sinistra, mentre dall’altra parte sarà ovviamente titolare Martin Caceres, reduce dal primo gol con la maglia del Verona. La coppia centrale dovrebbe essere formata da Heurtaux e Antonio Caracciolo (in panchina di fatto non ci sono alternative), mentre in porta chiaramente ci sarà Nicolas.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita delicata a Reggio Emilia, ma il Sassuolo parte nettamente favorito secondo l’agenzia di scommesse Snai: la quota sul segno 1, che identifica la vittoria dei neroverdi, vale infatti 1,60 contro il 5,50 che accompagna l’affermazione esterna degli scaligeri. Per quanto riguarda il pareggio, per il quale ovviamente è il segno X che dovrete giocare, il guadagno eventuale sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Vale 2,00 la quota Under 2,5 e dunque si scommette maggiormente su una partita ricca di gol (almeno tre).

© Riproduzione Riservata.