Siracusa Catanzaro/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

25 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Siracusa Catanzaro (LaPresse)

Siracusa-Catanzaro, diretta dal signor De Santis di Lecce, sabato 25 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della sedicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. E' stato un periodo difficile per il Siracusa, battuto in casa con un netto uno a tre nell'ultimo turno di campionato dalla capolista Lecce. Quindi, il turno di riposo e la sfida in casa del Trapani in Coppa Italia di Serie C, nei sedicesimi di finale: match combattutissimo ma vinto dai padroni di casa ai calci di rigore. La compagine siciliana quindi non pare fortunata in un momento in cui i tifosi potevano sognare un ulteriore salto di qualità, dopo un inizio di stagione di per sé già lusinghiero, per trovare obiettivi da inseguire insperati dalla vigilia del campionato.

Il Catanzaro invece approda a questo incontro a quota diciotto punti e ha agganciato la zona play off della classifica del girone C, ma la vittoria casalinga per 2-1 contro il Cosenza ha motivazioni che vanno anche oltre la graduatoria. Assieme quella contro la Reggina, la sfida ai silani avvenuta nel turno precedente del Campionato è quella più sentita per i tifosi, con lo stadio Ceravolo che ha fatto festa grazie alle reti di Letizia e Zanini. Quella è stata poi la econda vittoria in casa di fila per il Catanzaro dopo quella ottebtua a spese del Monopoli: il Siracusa in casa ha perso quattro delle ultime cinque sfide disputate, un ruolino che ha fatto scendere di molto in classifica gli aretusei.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C GIRONE A

La partita del Girone C tra Siracusa e Catanzaro sarà trasmessa in diretta streaming video dal portale Sportube.tv, che anche per questa stagione coprirà interamente il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Per accedere ai contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento al sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni che si troveranno di fronte sabato sera allo stadio De Simone di Siracusa per la sfida tra Siracusa e Catanzaro. Padroni di casa siciliani che saranno schierati con Tomei a difesa della porta, Daffara impiegato in posizione di terzino destro e De Vito impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Turati e Magnani saranno i due centrali della retroguardia. I vertici centrali arretrati di centrocampo saranno l'argentino Spinelli e Giordano, mentre Mancino, Catania e Liotti saranno gli incursori offensivi, con Scardina confermato come unica punta di ruolo. Risponderà il Catanzaro con Di Nunzio, Gambaretti e Riggio schierati titolari alle spalle di Nordi, mentre Benedetti, il romeno Onescu e il suo connazionale Marin si muoveranno per vie centrali a centrocampo. Zanini sarà l'esterno laterale di destra e Nicoletti l'esterno laterale di sinistra, mentre Letizia ed Infantino formeranno la coppia d'attacco.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Per la sfida tra Siracusa e Catanzaro i bookmaker puntano sulla vittoria interna dei siciliani, quota 2.15 proposta da William Hill per il successo casalingo, mentre il pareggio viene quotato 3.10 da Bwin e la vittoria in trasferta 3.40 da Betclic. L'over 2.5 viene quotato 2.25 da Bet365, mentre Unibet propone a una quota di 1.72 l'under 2.5.

