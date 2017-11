Slalom gigante Killington/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta gigante Killington: Sofia Goggia (LaPresse)

Oggi con lo slalom gigante femminile di Killington la stagione dello sci alpino riparte ed entra nel vivo. La Coppa del Mondo di sci 2017-2018 infatti da adesso prende definitivamente quota e sarà protagonista in ogni weekend per tutto l’inverno. Come da tradizione il Circo Bianco in questa primissima parte della sua stagione si trasferisce in Nord America e le donne in questo weekend di fine novembre fanno tappa a Killington, nello Stato del Vermont (Usa), località entrata nel calendario di Coppa del Mondo nella scorsa stagione e che quest’anno ospiterà di nuovo gigante e slalom (che sarà disputato domani), dunque una doppietta di gare tecniche. Siamo nella stagione delle Olimpiadi, per cui per tutti il grande obiettivo arriverà solamente a febbraio: mancano però ancora più di due mesi, dunque per adesso è meglio pensare non troppo in là e dare il massimo fin da subito, pensando alla Coppa del Mondo - anche quella di specialità, che può essere un obiettivo anche di molte azzurre, vista la forza della nostra squadra di gigante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI KILLINGTON

La prima manche del gigante femminile di Killington avrà inizio alle ore 16.00 italiane, poi per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 19.00. Saranno rispettivamente le 10.00 e le 13.00 locali, considerando le sei ore di fuso orario che ci separano dal Vermont. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Killington (www.fis-ski.com).

GIGANTE KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Il primo gigante della stagione a Solden non era andato benissimo per le azzurre: assente Federica Brignone, erano uscite nel corso della prima manche sia Sofia Goggia sia Marta Bassino. Eppure, la forza della nostra squadra di gigante è dimostrata dal fatto che, nonostante tutto, sul podio sia comunque salita una sciatrice italiana grazie allo splendido terzo posto di Manuela Moelgg. Insomma, abbiamo davvero tante carte da giocare: l’auspicio è naturalmente che l’altoatesina possa confermarsi ai massimi livelli, ma che possano riscattarsi anche le altre nostre donne da copertina. Per la Brignone sarà la prima uscita stagionale e bisognerà innanzitutto testarne la condizione fisica, per Goggia e Bassino sarà invece una occasione di riscattarsi subito: la stagione è appena iniziata, siamo sicuri che le soddisfazioni non mancheranno.

Tra le rivali, bisogna giustamente citare innanzitutto chi ha già fatto molto bene un mese fa sul ghiacciaio del Rettenbach: la vittoria andò alla tedesca Viktoria Rebensburg davanti alla francese Tessa Worley, dominatrice assoluta del gigante nella passata stagione e subito ai vertici anche quest’anno. Attendiamo dunque di nuovo Rebensburg e Worley fra le grandissime protagoniste, ma essendo negli Usa una citazione speciale va fatta pure per la padrona di casa Mikaela Shiffrin: in gigante non sarà dominante come in slalom, ma da un fenomeno ci si può sempre aspettare di tutto e di conseguenza va considerata di diritto nel ristretto gruppo delle favorite ogni volta che si presenta al cancelletto di partenza.

