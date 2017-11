Spezia Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Pescara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la sedicesima giornata del campionato di Serie B

25 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Spezia Pescara, Serie B 16^ giornata (Foto LaPresse)

Spezia Pescara si gioca allo stadio Alberto Picco e, diretta dall’arbitro Pinzani, è in programma alle ore 15 di sabato 25 novembre per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Per i liguri è una partita importante in chiave salvezza: lo Spezia infatti ha 17 punti, appena uno in più della zona playoff e due di vantaggio sulla terzultima posizione che significa retrocessione diretta in Serie C. Il Pescara invece punta ai playoff tra alti e bassi: al momento ha 20 punti e per entrare nelle prime otto gliene mancano due. Siamo ancora nel girone di andata, il campionato è ancora totalmente incerto ed è presto per tracciare bilanci definitivi, ma per il momento è questa la realtà delle due formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Per Spezia Pescara l’appuntamento in diretta tv è riservato ai possessori del pacchetto Calcio di Sky; il canale è Sky Calcio 5 e per gli altri abbonati alla televisione satellitare il codice d’acquisto è 410164. Ricordiamo anche la possibilità di assistere al programma Diretta Gol Serie B (su Sky Sport 1) che propone in tempo reale le fasi migliori da tutti i campi del torneo cadetto; la partita e questa trasmissione sono disponibili anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Lo Spezia non riesce a decollare: come al solito è partito con l’obiettivo playoff, ma al momento ha vinto solo quattro partite (tutte in casa) e i tre punti gli mancano da cinque giornate, nelle quali ha raccolto 4 punti (striscia di quattro pareggi ancora aperta). Troppo poco per pensare di lottare con le migliori; serve la continuità che i liguri non hanno ancora trovato, soprattutto serve un rendimento esterno più credibile di quello attuale, che infatti ha spinto la squadra di Fabio Gallo nelle zone basse della classifica. Anche il Pescara non è certo la schiacciasassi di qualche anno fa: l’allenatore, Zdenek Zeman, è lo stesso ma i giocatori a disposizione sono altri. Il Delfino ha perso tre delle ultime cinque partite e ha messo a segno un totale di 4 punti, in trasferta non vince da metà ottobre (a Parma) ma se non altro ha ritrovato la vittoria dopo quattro turni in cui aveva ottenuto soltanto un pareggio. Dal 3-1 alla Pro Vercelli si può quindi ripartire, a patto che si provi a fare qualcosa di più in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PESCARA

Fabio Gallo si affida ai due veterani Granoche e Gilardino per i gol, ma in panchina c’è un Marilungo che è il miglior marcatore dello Spezia (3 gol) e che dunque può essere agilmente schierato titolare, lasciando a disposizione due giovani interessantissimi come Okereke e Soleri (arrivato dalla Primavera della Roma dove ha segnato a raffica), senza dimenticarsi di Francesco Forte già protagonista a Perugia in questa categoria. Insomma: il reparto offensivo non è certo un problema per i liguri, anche se ovviamente i grandi nomi hanno comunque bisogno delle migliori condizioni per fare la differenza in termini di gol segnati. Mastinu e Ammari si giocano il posto sulla trequarti, mentre a centrocampo Vignali e il giovane Pessina dovrebbero essere le mezzali con Bolzoni che si occupa della fase di impostazione della manovra; in difesa spazio a De Col e Walter Lopez sulle corsie laterali, Capelli e Giani dovrebbero formare la coppia centrale (anche Masi e Ceccaroni rappresentano valide alternative) mentre in porta ci sarà Manfredini, che ha ufficialmente l’era di un Leandro Chichizola che in tre anni di Spezia ha giocato tutte le partite disponibili (praticamente un record).

Zdenek Zeman ovviamente non si scosta dall’amato 4-3-3, ma deve decidere qualche eventuale ballottaggio: per esempio quello che riguarda l’esterno sinistro nel tridente offensivo, dove Christian Capone (5 gol in campionato) è insidiato dal giovane Del Sole, acquistato in estate dalla Juventus e lasciato a Pescara per maturare esperienza. A destra dovrebbe esserci senza scossoni Leonardo Mancuso, rientrato dall’infortunio e potenzialmente determinante per le sorti della squadra (con la Sambenedettese in Lega Pro ha segnato 22 gol la scorsa stagione). Stefano Pettinari, vice cannoniere della Serie B con 10 gol, sarà la prima punta, con Simone Ganz eventualmente pronto per la ripresa; a centrocampo possibile rivedere il centrocampo di sabato scorso, anche se Coulibaly insidia la maglia di Carraro. Spazio dunque a Brugman e Palazzi, con Zampano favorito a destra e dunque ballottaggio tra Alessandro Crescenzi e Mazzotta per la corsia sinistra. Difesa completata da Fornasier e Perrotta che saranno i centrali; in porta Fiorillo ha sempre la meglio su Pigliacelli, titolare nelle prime otto partite.

QUOTE E PRONOSTICO

Spezia Pescara è quotata dall’agenzia di scommesse Snai, una delle tante che hanno fornito le quote per questa partita di Serie B; a essere favorita è la squadra di casa, con una quota sul segno 1 che vale 2,25. La vittoria del Pescara, indicata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 3,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre il segno X che dovrete giocare per il pareggio è quotato 3,40. Si punta maggiormente su una partita con entrambe le squadre capaci di mettere la palla in porta: la quota Gol vale 1,60 mentre la quota NoGol è data a 2,25.

