Venezia Novara / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Novara info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B, valida per la 16^ giornata

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Novara - LaPresse

Venezia Novara, partita diretta dall’arbitro Rapuano oggi, sabato 25 novembre alle ore 15.00 allo stadio Pier Luigi Penzo, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata di Serie B. La classifica ci parla di momenti diversi per le due squadre, pur con la dovuta avvertenza che le distanze ancora ridottissime rende impossibile fare calcoli: bisogna pensare solo a fare il maggior numero possibile di punti, per i calcoli meglio aspettare almeno la pausa invernale. Il Venezia di Filippo Inzaghi è comunque già una delle rivelazioni: neopromosso dalla Serie C, ha 25 punti e fa dunque parte del compattissimo gruppo di testa, soprattutto in virtù di una difesa d’acciaio che - con appena 11 gol subiti - è nettamente la migliore del campionato di Serie B finora. Non a caso sono appena due le sconfitte subite: se Inzaghi riuscisse a trasmettere alla squadra il suo innato senso del gol, i lagunari potrebbero davvero sognare in grande.

Il Novara con 18 punti è fra quelle squadre che al momento sarebbero fuori sia dalla zona playoff sia da quella playout: tutto però è ancora apertissimo, basta poco sia per trovarsi a lottare per la promozione sia per ritrovarsi invischiato nella bagarre di chi invece deve lottare per la sopravvivenza. Per i piemontesi di Eugenio Corini quella di oggi non sarà una trasferta facile, tuttavia è anche vero che queste partite sono quelle che possono dare la svolta all’intera stagione: un colpaccio a Venezia iscriverebbe il Novara a pieno titolo nella corsia per i playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE VENEZIA NOVARA

Venezia Novara sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 6 HD, il numero 256 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni, entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con un modulo 3-5-2. Nel Venezia di Filippo Inzaghi ci attendiamo Vicario in porta, protetto da una linea difensiva composta da Domizzi, Modolo e Andelkovic; a centrocampo Garofalo sarà l’esterno destro, poi ecco Pinato, Bentivoglio perno centrale, Falzerano e Zampano sulla fascia sinistra; infine la coppia d’attacco, che sarà formata da Marsura e Moreo. La replica del Novara di Corini sarà affidata a questi undici probabili titolari: Montipò in porta; retroguardia a tre con Golubovic, Mantovani e Chiosa; Sciaudone esterno destro, poi in mediana Moscati, Orlandi, Di Mariano e sulla corsia mancina Calderoni; il tandem d’attacco vedrà invece in campo per il Novara Da Cruz e Macheda.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, i favori del pronostico secondo la proposta dall’agenzia SNAI per il match Venezia Novara vanno in modo chiaro ai padroni di casa veneti, spinti da fattore campo e classifica: il segno 1 infatti è quotato a 1,90, mentre il segno 2 paga 4,50 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,15.

© Riproduzione Riservata.