Arzachena Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Arzachena Pistoiese (Foto LaPresse, repertorio)

Arzachena Pistoiese sarà diretta dall’arbitro Francesco Luciani. Domenica 26 novembre 2017 alle ore 16.30, per la sedicesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C, la sfida tra Arzachena e Pistoiese sarà al confine della zona play off, con i sardi in classifica a quota venti punti e i toscani a quota diciannove. Pistoiese che con i gol di Ferrari e Luperini nell'ultima giornata di campionato ha trovato una vittoria molto importante in casa contro il Piacenza, dando continuità al pareggio esterno contro la Viterbese e dimostrandosi in un discreto stato di forma. L'Arzachena in queste ultime settimane non ha vissuto invece giornate particolarmente brillanti contro le squadre toscane: dopo il pareggio in casa del Prato fanalino di coda della classifica, nell'ultimo turno di campionato disputato i sardi sono caduti in casa contro la Lucchese, capace di passare col punteggio di due a uno.

Va sottolineato comunque come l'Arzachena sia una matricola, che potrebbe già ritenere lusinghiero in questa stagione un piazzamento a metà classifica come quello attualmente occupato, che garantirebbe una salvezza assolutamente comoda e magari anche un passaggio nei play off. La Pistoiese è una realtà decisamente più consolidata nel campionato di questa serie, ma il rendimento in questa stagione è stato un po' a strappi, gli arancioni hanno alternato ottime prestazioni a cadute improvvise. Nelle ultime dieci partite la Pistoiese ne ha perse però solo due, in trasferta contro la Giana Erminio e in casa contro il Siena, trovando sempre maggiore continuità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arzachena Pistoiese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PISTOIESE

Le probabili formazioni dell'incontro ci dicono quanto segue: Ruzittu difenderà la porta dell'Arzachena che schiererà una linea difensiva a quattro con Arboleda, La Rosa, Piroli e Baldanzeddu schierati dalla fascia destra alla fascia sinistra. Terzetto titolare di centrocampo composto da Casini, Lisai e Nuvoli, mentre Curcio agirà in posizione di trequartista alle spalle di Sanna e Vano, confermati in coppia sul fronte offensivo. La risposta della Pistoiese sarà affidata a Zaccagno in porta e a una difesa a tre con Quaranta, Rossini e Nossa schierati dal primo minuto. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Regoli, Luperini e Minardi, mentre Mulas si muoverà sull'out di destra mentre Zappa sarà l'esterno laterale mancino. Surraco sarà il trequartista schierato di sostegno all'unica punta di ruolo, Ferrari. Lo scontro tattico tra le due formazioni vedrà l'Arzachena schierata con il 4-3-1-2 dal tecnico Giorico, mentre Indiani, allenatore della Pistoiese, schiererà la squadra con il 3-5-1-1, con nessuno dei due allenatori che rinuncerà all'utilizzo del trequartista.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote per le scommesse, i bookmaker quotano 2.25 il successo interno dei sardi con William Hill, mentre Betclic fissa a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 quota invece a 3.50 l'eventuale successo esterno degli orange toscani. Sempre Bet365 fissa le quote per i gol realizzati a 2.04 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.75 per l'under 2.5.

