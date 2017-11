Bari Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Foggia info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B, valida per la 16^ giornata

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Bari Foggia (LaPresse)

Bari Foggia, diretta dall’arbitro La Penna, sarà il grande derby pugliese scelto nella sedicesima giornata di Serie B come lunch match della domenica alle ore 12.30, in uno spazio lasciato libero dal massimo campionato. Un derby che mancava da molti anni e che ora ritorna con la consapevolezza di essere un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni. Bari che occupa la prima posizione in classifica (prima di questa giornata) mentre la formazione rossonera vuole tenere lontana quella zona retrocessione che incombe e sembra essere un incubo. Sarà una gara tutta da seguire quella del San Nicola visto che questo derby attirerà migliaia di appassionati di calcio che non si perderanno per nulla al mondo lo spettacolo di questa gara.

Un derby pugliese che i tifosi stavano aspettando da decenni e che finalmente torna a giocarsi dopo anni di difficoltà e anche di stagioni controverse per entrambe le compagini. La sfida resta cruciale anche per la classifica visto che dirà se questo Bari può davvero ambire al salto di categoria oppure se il Foggia può essere la cosiddetta mina vagante pronta a dare fastidio a quelle formazioni che vogliono punti. Sarà una bella partita e che vedrà una cornice di pubblico davvero ricca di spettacolo e calore pugliese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BARI FOGGIA

Bari Foggia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 2 HD, i numeri 206 e 252 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FOGGIA

Mister Grosso opterà per un Bari a trazione anteriore nel derby e che perciò dovrà vincere questa partita per far capire a tutto il campionato che la formazione biancorossa vuole tornare in serie A. Il modulo sarà il 4-3-3 che vedrà in porta Micai mentre in difesa giocheranno Anderson, Tonucci, Gyomber e Fiamozzi. A centrocampo per il Bari spazio sicuro per Tello, Basha e Petriccione. Chi avrà il compito di far male ai difensori del Foggia sono sicuramente i tre avanti ovvero Improta e Galano sugli esterni con Cisse a giocare da centravanti. Foggia con Stroppa che opterà per il 4-3-3 con Guarna, ex di turno, in porta mentre Celli, Coletti, Camporese e Loiacono giocheranno in difesa. A centrocampo Gerbo, Vacca e Agazzi con Mazzeo e Chiricò pronti a supportare il centravanti Beretta che sta trovando un ottimo momento di forma. Foggia che vorrà dimostrarsi all'altezza di un derby che ha tutte le carte in regola per regalare uno spettacolo incredibile ai tanti appassionati di serie B.

CHIAVE TATTICA

Il Bari si basa molto sul lavoro degli esterni che hanno un ruolo fondamentale. Da qualche partita si nota come il gioco di Grosso porti tutti i giocatori di fascia ad un grande sacrificio e soprattutto impegno in fase d'attacco. Improta e Galano stanno facendo la differenza e sembrano essere ormai l'arma in più di un Bari che non vuole essere una rivelazione. Difesa ancora da registrare ma che sta trovando in Gyomber un leader importante e con la giusta esperienza anche in ambito internazionale avendo giocato anche nella Roma, oltre che nel Catania in A. Per quanto concerne il Foggia, molto bene Chirico da qualche settimana a questa parte. I rossoneri vogliono fare la loro ottima partita anche contro il Bari al San Nicola. C'è la consapevolezza di di andare un campo ostico e nemico ma servirà una grande prova per dimostrare a tutti di poter fare bene in occasione della sfida che andrà in scena in terra barese. La gara contro il Bari sarà la giusta prova anche per capire fino a che punto può arrivare questo Foggia in campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Gli scommettitori sono interessati alle quote della sfida tra Bari e Foggia. Bwin vede come favorita la formazione biancorossa anche in virtù di una classifica decisamente migliore. I galletti sono primi e vengono quotati a 1.75 mentre a 3.90 il pareggio in casa del Bari. La vittoria del Foggia viene data a 4.33, per cui molto difficile al momento.

