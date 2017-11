Bassano Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano Reggiana: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone B di Serie C

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Bassano Reggiana, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Bassano Reggiana sarà diretta dall’arbitro Daniele De Remigis. Lo stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa in questa domenica 26 novembre alle ore 14:30 sarà dunque teatro della sfida per la giornata numero 16 del campionato di Serie C girone B, tra due formazioni che classifica alla mano sembrano poter essere rivali per il medesimo obiettivo ed ossia l’accesso alla fase play off. In particolare il Bassano dopo un ottimo di stagione è andato incontro ad un periodo di forte involuzione che lo ha portato a raccogliere soltanto un punto nelle ultime cinque gare per cui si trova a 19 punti con 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte mentre la Reggiana che ha giocato una gara in meno ha 16 punti all’attivo grazie a 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Da sottolineare che entrambe le contendenti in settimana hanno avuto a che fare con la Coppa Italia: il Bassano è uscito sconfitto ai calci di rigore contro il FeralpiSalò mentre la Reggiana ha ceduto in casa per mano del Prato con il punteggio di 2-1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO REGGIANA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Bassano dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con un consistente 5-3-2 nel quale ci sarà senza dubbio a difendere i pali Grandi con Pasini a comandare tutto l’assetto difensivo con ai lati Bonetto e Bizzotto. Come terzino destro dovrebbe partire titolare Andreoni mentre dall’altro lato spazio a Karkalis. A centrocampo tutto ruoto all’estro di Minesso che è il vero leader della squadra di casa con il supporto di Proia da interno di destra e Bianchi come interno di sinistra. In avanti dovrebbero giocare Fabbro in coppia con uno tra Grandolfo e Diop. La Reggiana dovrebbe invece confermare il 4-3-3 che le ha permesso la scorsa domenica di avere la meglio per 3-0 contro il Ravenna. In porta Narduzzo mentre la linea difensiva dovrebbe prevedere Lombardo come terzino di destra, Spano nel mezzo al fianco di Panizzi e come terzino mancino Ghiringhelli. A centrocampo nel mezzo Genevier con Bovo e uno tra Carlini e Chakir. In avanti inamovibile Altinier reduce da una bellissima doppietta, Cesarini come attaccante di sinistra mentre sarà ballottaggio tra Cianci e Riverola.

LA CHIAVE TATTICA

La difesa a tre del Bassano permette di avere dei vantaggi nel difendere la zona centrale ma allo stesso tempo potrebbe essere portatrice di problematiche nel caso in cui i due esterni d’attacco della Reggiana riusciranno ad allargare bene il gioco magari sfruttando dei buchi dei due esterni del centrocampo del Bassano.

PRONOSTICO E QUOTE

I migliori bookmaker operanti in Italia tra cui EuroBet, hanno messo a disposizione delle quote su questa partita che raccontano di un Bassano favorito. Infatti, la vittoria dei padroni di casa vale 2,00 volte la posta in palio, il pareggio si aggira intorno al 3,20 mentre l’eventuale successo esterno della Reggiana darebbe diritto ad una moltiplica di 3,45.

