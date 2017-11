CLASSIFICA MARCATORI SERIE A / Capocannoniere: Icardi aggancia Immobile che giocherà oggi (14^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: Mauro Icardi con una doppietta aggancia Ciro Immobile che però gioca oggi contro la Fiorentina con la sua Lazio. (14^ giornata)

26 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Mauro Icardi in testa alla classifica marcatori - La Presse

È ora il turno di Ciro Immobile, Paulo Dybala e Dries Mertens per rispondere a Mauro Icardi. Il calciatore della Lazio è a pari merito con Maurito, raggiunto ieri sera dalla sua doppietta in classifica marcatori. Ora però il ragazzo ha la possibilità di provare a staccarlo di nuovo nella gara Lazio-Fiorentina di questo pomeriggio. Parte da più dietro la Joya che di gol ne ha fatti ''solo'' 12 e che stasera sarà impegnato da titolare nella gara Juventus-Crotone dove si prevede un over rotondo per i bianconeri, per dimenticare il brutto ko di Marassi. Il folletto di Sarri invece di gol ne ha fatti dieci e ora sembra pronto a rilanciarsi per provare a dimostrare di essere in grande forma. Sarà complesso l'appuntamento però che aspetta al suo Napoli, pronto a scendere in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese del nuovo allenatore Massimo Oddo.

MAURO ICARDI AGGANCIA IMMOBILE

Mauro Icardi sta vivendo un periodo di forma straordinaria, lo dimostra la doppietta siglata ieri nella partita contro il Cagliari. Match che stava diventando complicato per i nerazzurri non ci fosse stato lui, Maurito. Due gol da bomber vero che sono stati molto più difficili di quello che sembrano dirci le immagini perché per far gol devi essere sempre al posto giusto nel momento giusto e nulla avviene per caso. Ora l'attaccante argentino dell'Inter ha agganciato in testa alla classifica dei marcatori Ciro Immobile con 15 reti, lasciandosi alle spalle Paulo Dybala fermo a dodici. Uno score impressionante che porta questo classe 1993, basti pensare che di gol in Serie A ne ha segnati già 97 ormai prossimo a raggiungere quindi le tre cifre. In poche stagioni ha superato istituzioni come Valentino Mazzola, fermo a 93, Roberto Muzzi, anche lui a 93, e addirittura talenti cristallini come Marco van Bastane e Gianfranco Zola questi ultimi a 90.

