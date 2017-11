Carrarese Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Carrarese Pontedera, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Carrarese Pontedera sarà diretta dall’arbitro Matteo Gariglio. Domenica 26 novembre alle ore 20:30 si gioca dunque a Carrara la gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone A, una sfida interessante per quella che è la lotta per ottenere l’accesso alla zona play off. In questo momento la Carrarese si trova a quota 20 punti conquistati nelle 14 gare disputate per effetto di 6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Il Pontedera invece si trova più in basso con 16 punti grazie ad un cammino caratterizzato da 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Lo stato di forma però è migliore quello del Pontedera che è reduce da 3 vittorie, 1 pareggio ed una sconfitta nelle ultime cinque giornate a cui si va a sommare la vittoria infrasettimanale ottenuta nel turno di Coppa Italia per 1-0 ai danni della Lucchese. Invece la Carrarese che non ha dovuto giocare in settimana in Coppa Italia, è reduce 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque giornate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Carrarese Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PONTEDERA

Passando alle probabili formazioni, la Carrarese dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con un 4-2-3-1 con Lagomarsini tra i pali ed in difesa come terzini di destra Tentoni, Cason nel mezzo al fianco di Caze da Silva mentre sulla fascina di sinistra ci dovrebbe essere Possenti. A centrocampo davanti alla difesa Rosaia in coppia con uno tra Cardoselli e Marchionni mentre alla spalle dell’unica punta Biasci dovrebbero andare ad agire Piscopo nel mezzo, uno tra Vassallo e Bentivegna mentre a Ciccio Tavano toccherà fungere da attaccante di sinistra. Il Pontedera dovrebbe invece giocare con un con un consistente 4-5-1 nel quale ci saranno Contini in porta, in difesa Risaliti sulla destra, uno tra Mastrilli e Borri sul centrosinistra mentre nel mezzo spazio a Vettori al fianco di Frare. A centrocampo a fungere da regista basso Caponi, uno tra Gargiulo e Grassi come interno di sinistra, Spinozzi come mezzala di destra, Calcagni largo sulla destra e Corsinelli dall’altro lato. In avanti unica punta Pinzauti.

CHIAVE TATTICA

C’è da attendersi un Pontedera molto raccolto a difesa della propria metà campo per poi essere in grado di ripartire in velocità sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti che sono molto bravi in questo genere di situazioni. Invece la Carrarese sarà chiamata a fare la gara anche in ragione dei tanti giocatori offensivi presenti sul terreno di gioco.

PRONOSTICO E QUOTE

Per le maggiori agenzie di scommesse operanti in Italia tra cui anche EuroBet in questo impegno parte abbastanza favorita la Carrarese la cui vittoria al momento si trova ad una quota di 1.87 contro un più corposo risultato di parità che darebbe diritto ad una moltiplica di 3,25. Infine in caso di vittoria da parte del Pontedera la quota sarà di 4,15.

