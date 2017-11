Civitanova Perugia/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 9^ giornata)

Diretta Civitanova Perugia: info streaming video e Rai.tv, orario e risultato live della partita in programma oggi per 9^ giornata di Serie A1 Superlega.

26 novembre 2017

Civitanova Perugia, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Luca Sobrero, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 25 novembre 2017 alle ore 17.00 all’Eurosuole Forum, valida per la 9^ giornata del Campionato di Serie A1. Scontro decisivo ai vertici della classifica della Superlega, dai mille significati: non solo i marchigiani oggi potrebbero rivendicare sullo stesso campo la sconfitta in Supercoppa ( primo titolo messo in bacheca dagli umbri), ma i ragazzi di Lorenzo Bernardi potrebbero ottenere la loro consacrazione definitiva realizzando il record di 9 successi in 9 giornate, contro una delle squadre più titolate di sempre.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che per la gioia di tutti gli appassionati la partita tra Civitanova e Perugia, in programma per le ore 17.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi sul canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Segnaliamo poi che la partita di volley sarà visibile in diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it.

QUI CIVITANOVA

Quasi impeccabile il cammino fin qui il cammino di Civitanova, anzi possiamo davvero dire che i marchigiani in questa stagione 2017-2018 della serie A1 hanno rasentato la perfezione. Nonostante un calendario complicato e mosso da eventi avversi, la squadra di Medei ha retto molto bene e dopo aver brillantemente recuperato anche l’ultimo match contro Ravenna solo lo scorso Mercoledi 22 novembre (vittoria casalinga netta per 3-0), la Lube ha raggiunto un piazzamento consono in classifica. Contando che la squadra oggi padrona di casa registra un match in più rispetto alle altre (ha già giocato un anticipo del prossimo dicembre), ora Civitanova vanta il secondo posto a quota 23 punti, uno in meno da Perugia, con in ruolino di marcia di 8 successi e un solo KO, con una differenza set del 24:9.

QUI PERUGIA

Se il percorso osservato da Civitanova è parso quasi impeccabile, si può dire che la perfezione è stata raggiunta dalla stessa Perugia: capolista a pieni punti ovvero 24 in 8 match disputati e un quoziente set impressionante fisso sul 24:1. A ciò va aggiunto che la formazione di Bernardi ha affrontato brillantemente anche i primi turni di qualificazione alla Champions League, approdando in sicurezza alla prossima fase a giorni (dove farà compagnia pure alla stessa Civitanova). Insomma, dopo la vittoria della Supercoppa lo scorso settembre (maturata proprio su Civitanova, che dopo Scudetto e Coppa Italia meditava il triplete), Perugia non si è più fermata, sfatando pure il mito per cui il vincitore del trofeo poi passa una brutta stagione in campionato: dove potranno arrivare gli umbri?

