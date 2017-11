Coppa Davis 2017/ Diretta Francia Belgio finale, streaming video SuperTennis: orario (oggi 26 novembre)

Diretta Coppa Davis 2017, finale Francia Belgio: streaming video SuperTennis, orario dei due singolari che oggi domenica 26 novembre chiudono la sfida di Lille

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

La Coppa Davis: diretta finale Francia Belgio (LaPresse)

Francia Belgio è la finale di Coppa Davis 2017: oggi domenica 26 novembre la terza e ultima giornata di gare presso lo Stade Pierre Mauroy di Lille assegnerà l’ambita Insalatiera in palio nella più importante competizione per nazionali di tennis maschile. Il programma prevede gli ultimi due singolari: si comincerà alle ore 13.30 con la partita fra Jo-Wilfried Tsonga e David Goffin, i numeri 1 di Francia e Belgio, che si affrontano in un match certamente fondamentale; a seguire ecco la partita fra Lucas Pouille e Steve Darcis, che potrebbe essere una pura formalità se la Coppa Davis sarà assegnata nella prima partita, ma potrebbe anche decidere tutto in una sfida fra i numeri 2 che in quel caso potrebbero diventare eroi nazionali - naturalmente solo chi vincerà la partita dando alla propria nazione la Coppa Davis.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE DI COPPA DAVIS

Francia Belgio, finale di Coppa Davis 2017, sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis: appuntamento dunque in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, mentre gli abbonati al pacchetto Sky potranno andare al canale 224. In ogni caso visitando il sito www.supertennis.tv sarà possibile assistere alle sfide in diretta streaming video; ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione, www.daviscup.com, e i relativi account presenti sui social network, ovvero facebook.com/daviscuptennis e, su Twitter, @daviscup.

LA SITUAZIONE

La Francia conduce per 2-1 dopo la vittoria di Richard Gasquet e Pierre Hugues Herbert ieri pomeriggio nel doppio contro i belgi Ruben Bemelmans e Joris De Loore. In una sfida molto equilibrata a livello di singolaristi, ecco che il punto conquistato nel doppio potrebbe avere un peso fondamentale nell’economia di questa finale di Coppa Davis 2017. Oggi ci attende una splendida partita tra Jo-Wilfried Tsonga e David Goffin, che sarebbe stata degna del Master di settimana scorsa: entrambi sono in forma, come hanno dimostrato venerdì dominando i rispettivi singolari contro i numeri 2 dell’altra Nazionale, oggi si sfideranno naturalmente con obiettivi diametralmente opposti. Tsonga cercherà la vittoria che significherebbe trionfo per la Francia per la prima volta dall’ormai lontano 2001, Goffin invece vuole tenere vivo il Belgio, che mai ha vinto il trofeo nelle due precedenti presenze in finale. Se ci riuscisse, diventerebbe naturalmente fondamentale il match tra Lucas Pouille e Steve Darcis: entrambi sono reduci dalle pesanti sconfitte di venerdì, il duello sarebbe dunque anche psicologico perché chi riuscirà a dimenticare l’ultima prestazione e sentirà meno la pressione di giocarsi la partita decisiva per l’assegnazione della Coppa Davis diventerebbe il logico favorito.

