Gavorrano Pro Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

26 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Gavorrano Pro Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Gavorrano Pro Piacenza, partita che sarà diretta dall'arbitro Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 14:30 di domenica 26 novembre ed è valida per la sedicesima giornata del girone A nel campionato di Serie C 2017-2018. Il Gavorrano, grazie a quattro risultati utili consecutivi, ha abbandonato l'ultima piazza della graduatoria del girone A, lasciando come fanalino di coda il derelitto Prato. In particolare la vittoria dell'ultimo turno contro la Carrarese ha permesso di operare il sorpasso in classifica, e ora la squadra ha maggior fiducia in sé e potrebbe approfittarne per scalare qualche altra posizione.

Proprio la sfida contro la Pro Piacenza, potrebbe permettere ai toscani di superare in classifica i rossoneri. La compagine emiliana sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative e ha raccolto un solo punto in più rispetto al Gavorrano. Ora i piacentini non possono più permettersi passi falsi, in particolare dopo il roboante kappao interno contro il Pisa nella precedente giornata di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gavorrano Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO PRO PIACENZA

Il Gavorrano di mister Giancarlo Favarin riproporrà il modulo che ha permesso di vincere l'ultimo derby contro la Carrarese, ovvero un prudentissimo 5-3-2, che in fase offensiva si trasformerà in un 3-5-2. L'estremo difensore sarà Salvalaggio, che potrà contare sul supporto dei tre difensori centrali Borghini, Gemignani e Salvadori. Gli slot di terzini verranno occupati dall'esterno destro Papini e dall'esterno sinistro Ropolo. A centrocampo i tre posti verranno presi in consegna dal mediano Finazzi, affiancato dalla mezzala destra Conti e dalla mezzala sinistra Vitiello. Le due punte centrali infine saranno Merini e Moscati, miglior realizzatore della squadra con tre reti.

La Pro Piacenza del tecnico Fulvio Pea utilizzerà invece il modulo di gioco 4-3-3. Il portiere titolare sarà Gori, e con lui difenderanno la porta il terzino destro Calandra, il primo difensore centrale Belotti, il secondo difensore centrale Battistini e il terzino sinistro Ricci. A centrocampo il mediano di costruzione sarà Cavagna, alla sua destra ci sarà la mezzala Barba e alla sua sinistra la mezzala Aspas. In attacco il tridente sarà composto dall'ala destra Bazzoffia, dall'ala sinistra Alessandro e dalla punta centrale Abate.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre, entrambe in zona retrocessione, daranno vita ad un incontro piuttosto equilibrato. Difficilmente si potrà assistere ad una sfida spettacolare dal punto di vista del gioco, soprattutto perché i due team vorranno non perdere. Se la gara dovesse prendere i binari del pareggio è possibile che le squadre finiscano per accontentarsi di un punto, che tuttavia non risolverebbe la situazione, permetterebbe solo di muovere la classifica di un piccolo mattoncino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote scommesse per il match di Serie C tra Gavorrano e Pro Piacenza sono state emanate dall'agenzia Bet365. Il successo interno della squadra toscana è dato a quota 2.29; il risultato di pareggio invece pagherebbe quota 3.00, il successo esterno della Pro Piacenza 3.10.

