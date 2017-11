Genoa Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Roma info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 14^ giornata

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Roma - LaPresse

Genoa Roma sarà diretta dall’arbitro Giacomelli oggi pomeriggio alle ore 15.00 a Marassi, per la quattordicesima giornata di Serie A. Una gara decisamente importante per Genoa e Roma che si affronteranno in questo turno in una partita che possiamo definire storica. Infatti Genoa e Roma negli anni hanno dato vita a delle sfide spettacolari e sicuramente ricche di tante emozioni e anche di gol. Come ogni anno perciò anche in questa stagione ci saranno tante motivazioni per seguire la gara di Marassi che sarà di quelle da non sbagliare. Genoa di Ballardini in ripresa dopo la bella vittoria ottenuta contro il Crotone in trasferta. Serve una partite importante per avere la meglio su una Roma che vive comunque una fase alquanto esaltante della stagione dopo il derby vinto nell'ultima giornata. Giallorossi a caccia di punti visto che la lotta scudetto sembra più aperta che mai quest'anno e si spera in un passo falso del Napoli che potrebbe anche arrivare. La gara di Marassi sarà già un banco di prova di grande importanza per entrambe: il Genoa capirà se la salvezza è una chimera, mentre la Roma proverà a far capire al Napoli che deve aver paura.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GENOA ROMA

Genoa Roma sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 2 HD, il numero 252 della piattaforma Sky, sia sul digitale terrestre, sempre per gli abbonati: in questo caso, appuntamento su Mediaset Premium Sport 2 (anche in HD). Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a seconda della televisione alla quale siete abbonati.

IL CONTESTO

Mister Ballardini proverà a confermare la formazione che molto bene ha fatto in trasferta contro il Crotone nell'ultimo turno di serie A. Genoa che sembrava in crollo con Juric e il derby ha rischiato di essere una scia molto pericolosa per la stagione della formazione rossoblu. Ecco perché il neo-tecnico vuole una prova importante contro la Roma che di certo a Marassi vuole conquistare punti per lo scudetto. Roma che invece è reduce da una lunga serie di vittoria consecutive che stanno permettendo ai giallorossi di sognare lo scudetto seriamente. La formazione di Di Francesco sta giocando bene e contro Fiorentina, Bologna e Lazio ha fatto intravedere delle trame davvero molto interessanti. Gioco spumeggiante e che mette in risalto le qualità di uno come Nainggolan che si sta rivelando sempre più l'uomo squadra che mancava ai giallorossi. C'è attesa per capire se davvero la Roma può essere la rivale del Napoli assieme all'Inter di Spalletti e alla Juventus.

Un dato che non può non essere evidenziato è quella di una Roma sempre vincente negli ultimi confronti. Infatti guardando i cinque precedenti più recenti, la formazione giallorossa ha sempre avuto la meglio con prestazioni di primo livello e che hanno permesso di vincere in maniera molto esaltante. Nella scorsa stagione la sfida col Genoa fu anche l'ultima di Francesco Totti da calciatore e nessuno dimenticherà mai le sue lacrime in quella giornata molto particolare per il calcio italiano. Terminò col risultato di 3-2 e in quella sfida ci fu anche il gol del giocatore più giovane della serie A di sempre, ovvero Pietro Pellegri che questa volta invece partirà dalla panchina. Roma che ha sempre sofferto molto contro il Genoa ma che alla fine ha portato a casa i tre punti con costanza. Ecco perché il Genoa avrà un motivo in più per provare a dare filo da torcere ai giallorossi e fare in modo da sfatare quello che sembra essere un tabù che va avanti ormai già da anni.

PRONOSTICO E QUOTE

Bwin, storico bookmaker internazionale, dà la Roma come netta favorita in occasione della sfida di Marassi. La quota dell'1, dunque della vittoria dei liguri, è di 5.00, mentre leggermente più bassa, ovvero 4.00, quella del pareggio tra queste due formazioni. La vittoria della Roma invece viene quotata a 1.62 per cui nettamente favorita la squadra giallorossa che non vuole affatto sbagliare.

© Riproduzione Riservata.