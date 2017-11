Juventus Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Crotone info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 14^ giornata

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Juventus-Crotone, LaPresse

Juventus Crotone sarà diretta dall’arbitro Gavillucci alle ore 20.45, essendo il posticipo di prima serata della quattordicesima giornata di Serie A. Una gara molto importante quella che andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino, dove la formazione bianconera non può sbagliare. Serve un cambio di rotta anche perché nelle ultime settimane sono emerse delle difficoltà al cospetto di un Napoli che sembra volare sulle ali dell'entusiasmo ed essere concretamente la favorita per la vittoria del campionato. I tifosi vogliono una risposta dopo la bella prestazione offerta contro il Barcellona che però non basta: si vuole conquistare uno scudetto che sarebbe di grande importanza e soprattutto un traguardo storico, il settimo consecutivo. Per quanto concerne invece la squadra calabrese, una vittoria appare quanto mai complicata contro la Juventus per giunta in trasferta. Per ottenere punti occorre fare una partita importante e giocare al meglio in maniera tale da essere certi di lottare per una salvezza che sarebbe fondamentale anche per il futuro. Ambiente in fermento per la trasferta contro la formazione di Allegri in cui si vuole fare comunque bella figura e non finire come semplice vittima sacrificale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE JUVENTUS CROTONE

Juventus Crotone sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, numeri 201, 206 e 251 della piattaforma Sky, sia sul digitale terrestre, sempre per gli abbonati: in questo caso, appuntamento su Mediaset Premium Sport (anche in HD). Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a seconda della televisione alla quale siete abbonati.

IL CONTESTO

La Juventus ha perso male la gara contro la Sampdoria che ha fatto emergere dei problemi. Sofferenza che è stata vista anche contro il Benevento nella gara precedente mentre col Milan in trasferta i tifosi si sono esaltati vista una grandissima prova di Higuain. Contro i calabresi gli stessi tifosi attendono la risposta di Dybala, ormai in calo in campionato dal punto di vista realizzativo. La prestazione negativa di Genova va accantonata e soprattutto bisogna guardare al futuro con nuova energia e positività. Il Crotone invece aveva avuto un andamento prima della sosta da sogno con due vittorie di fila contro Fiorentina e Bologna, in trasferta quest'ultima. L'ultima sconfitta col Genoa ha complicato le cose anche perché i tifosi si attendevano una prova migliore contro i rossoblu liguri. Contro la Juventus i sostenitori calabresi, pronti a partire in massa per il Piemonte, hanno voglia di vedere una squadra capace di combattere in campo e di renderli fieri della loro tradizione.

Dando un'occhiata agli scontro diretti non può che balzare all'occhio un dato: la Juventus ha sempre avuto la meglio contro il Crotone. Calabresi che mai hanno portato a casa punti, neanche in serie B quando le due squadre si affrontarono nella stagione 2006-2007. In casa la Juventus nella scorsa stagione ha vinto contro i rossoblu pitagorici per 3-0 grazie ai gol di Mandzukic, Dybala e Alex Sandro. A Crotone invece nella scorsa stagione terminò per 2-0 con la Juventus che si impose al termine di una gara molto sofferta anche dal punto di vista ambientale. Mister Allegri dopo il pareggio con il Barcellona ha chiesto ai suoi ragazzi di mantenere alta la concentrazione per la gara col Crotone. Si tratterà di una gara molto ostica e da non sottovalutare ha ammesso il tecnico toscano che non vuole commettere alcun errore in una gara cruciale già. Il tecnico del Crotone, Nicola, vuole grinta nei suoi ragazzi e la voglia di lottare su ogni pallone per fare in modo che la partita possa mettersi bene e provare a portare a casa anche un punto. Sarà una sfida attesa da ambo le parti.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando un'occhiata alle quote che interessano molto gli scommettitori, la vittoria della Juventus viene data nettamente come il risultato più probabile. Essa viene quotata da Bwin a 1.12, quota bassa dunque. Mentre il pareggio viene dato a 8.00 dallo stesso bookmaker che addirittura quota la vittoria dei pitagorici a Torino a 21.00.

