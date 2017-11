Lazio Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Fiorentina info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 14^ giornata

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Fiorentina (LaPresse)

Lazio Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Massa: appuntamento alle ore 18.00 all’Olimpico per una delle partite di spicco della quattordicesima giornata di Serie A. I biancazzurri devono rialzare la testa dopo il derby perso contro la Roma, i viola devono sicuramente uscire da un periodo davvero negativo. Sfida importantissima per entrambe le compagini, ma entrambe hanno bisogno di punti. La squadra di Filippo Inzaghi viole puntare al quarto posto e riprendere terreno sulla Roma, ma serve soltanto una vittoria. La compagine allenata da Stefano Pioli vuole sicuramente cancellare il momento no e tornare a vincere. I tre punti mancano ormai da troppo tempo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LAZIO FIORENTINA

Lazio Fiorentina sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, numeri 106, 201, 206 e 251 della piattaforma Sky, sia sul digitale terrestre, sempre per gli abbonati: in questo caso, appuntamento su Mediaset Premium Sport (anche in HD). Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a seconda della televisione alla quale siete abbonati.

IL CONTESTO

Nelle ultime tre partite la Lazio ha trovato due vittorie ed una sconfitta. Nell'ultimo turno di campionato i biancazzurri hanno perso nella stracittadina romana per 2-1: prima i goal di Perotti e Nainggolan, poi la rete dell'illusione di Immobile. Nonostante questa battuta d'arresto, i capitolini avevano comunque vinto contro Benevento e Bologna. Contro i sanniti Immobile è stato decisivo, con tre assist ed un goal: una goleada incredibile, un 5-1 senza nessun appello. Anche in casa del Bologna i biancazzurri si sono imposti grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Lulic, protagonista anche dello sfortunato autogoal. La Fiorentina arriva da un momento negativo: due sconfitte ed un pareggio nelle ultime tre uscite. Prima la caduta a Crotone: i viola hanno perso 2-1 non esprimendo al meglio le proprie qualità. Contro la Roma è arrivata una sonora sconfitta per 4-2, dopo un buon primo tempo: la squadra di Pioli non è riuscita però a portare a casa un risultato positivo. Nell'ultimo turno di campionato i viola hanno pareggiato in casa della Spal, un risultato sicuramente negativo viste le ambizioni di classifica. Pioli deve ritrovare assolutamente i suoi bomber, per evitare ulteriori problemi e scendere nuovamente in classifica generale.

Stefano Pioli è intervenuto nei giorni precedenti per parlare proprio di questa sfida. Il tecnico dei viola sa che la sua squadra dovrà applicarsi molto e che la strada sarà sempre più in salita. Anche Inzaghi è tornato a parlare nei giorni scorsi. Il tecnico laziale ha specificato che bisogna dimenticare la sconfitta nel derby. L'allenatore dei capitolini ha inoltre specificato che non ci devono essere assolutamente alibi: la Lazio, se vuole fare buone cose, deve assolutamente ripartire da zero e vincere contro la Fiorentina nella prossima sfida di serie A.

PRONOSTICO E QUOTE

Stando alle quote riportate da Eurobet, la Lazio è favorita. Padroni di casa quotati a 1.70, mentre il segno X è a quota 4.15. Interessante anche il segno 2 dato a 4.50. Per chi vuole puntare sul segno Under 2.5 può usufruire della quota di 2.25, mentre il segno Over 2.5 è a quota 1.57. Il segno No Goal è invece quotato a 2.25, mentre il segno opposto è a 1.57.

