Lucchese Giana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lucchese Giana Erminio: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone A di Serie C

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Lucchese Giana Erminio sarà diretta dall’arbitro Matteo Gariglio. Questa domenica 26 novembre alle ore 16:30 si gioca dunque la gara tra i padroni di casa della Lucchese e la Giana Erminio, valida per la giornata numero 16 del campionato di Serie C girone A. Una sfida tra due formazioni che stanno offrendo prestazioni abbastanza differenti ed in particolare con la Lucchese che si trova in corsa per i play off essendo al quinto posto a quota 23 punti grazie a 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. La Giana Erminio che ricordiamo aver disputato una gara in meno rispetto ai propri avversari, ha ottenuto 17 punti per effetto di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Lo stato di forma è leggermente migliore quello della Lucchese che nelle ultime cinque gare di campionato ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi ma in settimana è uscito di scena dalla Coppa Italia cedendo per 1-0 sul campo del Pontedera. Il momento della Giana Erminio è buono con 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta nelle ultime 5 di campionato ma come i propri avversari in settimana sono usciti di scena dalla Coppa Italia cedendo per 2-1 sul campo del Renate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Lucchese Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GIANA ERMINIO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Lucchese dovrebbe scendere sul rettangolo di gioco con un 3-5-2 molto accorto che dovrebbe prevedere Albertoni in porta ed una linea di tre composta da Maini sul centrodestra, Espeche nel mezzo e Magli sul centrosinistra. A centrocampo spazio ad Arrigoni nel mezzo, Merlonghi come interno di destra ed uno tra Cardore e Baroni come interno di sinistra. Sulle fasce laterali sicuramente a destra Tavanti mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Cecchini e Mingazzini. In avanti bomber Fannucchi con De Vena. La risposta della Giana Erminio è affidata ad un 4-4-1-1 molto accorto con Taliento tra i pali, in difesa come terzino di destra Perico, nel mezzo Montesano in compia con Bonalumi e sul centrosinistra uno tra Foglio e Capano. Davanti alla difesa Marotta in coppia con Degeri, Chiariello come esterno di destra e dall’altro lato Iovine. In avanti prima punta l’ottimo Bruno con alle spalle Perna che potrebbe essere anche sostituito da Okyere.

CHIAVE TATTICA

Si affrontano due formazioni che pongono particolare attenzione alla fase di non possesso palla. Tuttavia c’è da aspettarsi una Giana Erminio molto abbasso per aspettare gli avversari nella propria metà campo allo scopo di colpire in contropiede mentre la Lucchese prenderà in mano il pallino del gioco per cercare di trovare gli spazi necessari per andare in gol.

PRONOSTICO E QUOTE

I principali bookmaker operanti in Italia tra cui EuroBet, hanno messo a disposizione delle quote che fanno rivestire il ruolo di favorita alla squadra di casa. infatti, la vittoria della Lucchese è stata quotata a 2,10 contro il 3,10 previsto per il pareggio mentre un eventuale colpo esterno da parte del Giana Erminio darebbe diritto ad una quota di 3,55.

