Milan Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Torino info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 14^ giornata

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Milan Torino (LaPresse)

Milan Torino sarà diretta dall’arbitro Irrati oggi pomeriggio alle ore 15.00 per la quattordicesima giornata di Serie A. Sfida tra due grosse incognite di questa stagione che erano partite con altri obiettivi. La formazione di casa non può sbagliare per cui serve una grande prova anche se contro ci sarà il Torino dell'ex, Mihajilovic, che resta una grande delusa di questo inizio di stagione. Milan che dopo la campagna faraonica degli scorsi mesi poteva essere una delle favorite per la Champions e che invece si ritrova praticamente già fuori dalla Champions League e con la certezza di dover dare il massimo in Europa League per sperare. Torino che vede un Belotti in grandissima difficoltà e a cui manca il gol da settimane ormai. Serve una prestazione importante per ottenere punti a San Siro contro un Milan che comunque ha elementi giusti per spaccare la partita in qualsiasi momento. La prestazione dei granata col Chievo non è piaciuta ai tifosi che vogliono la testa del tecnico: in caso di sconfitta a San Siro potrebbero aprirsi le porte dell'esonero per l'ex tecnico della Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE MILAN TORINO

Milan Torino sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 1 HD, il numero 251 della piattaforma Sky, sia sul digitale terrestre, sempre per gli abbonati: in questo caso, appuntamento su Mediaset Premium Calcio 2 (anche in HD). Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a seconda della televisione alla quale siete abbonati.

IL CONTESTO

Nelle ultime tre gare il Milan è stato molto discontinuo. Male contro la Juventus per poi riprendersi contro il Sassuolo contro il quale si era visto un gioco piacevole e soprattutto una prestazione finalmente convincente. Invece nell'ultimo turno a Napoli ha avuto la meglio la paura che ha bloccato i rossoneri e li ha fatti finire travolti dagli azzurri che comunque hanno vinto solo per 2-1. Serve un cambio di rotta anche perché dopo l'entusiasmo estivo che aveva riavvicinato i tifosi, lo stesso è andato ormai scemando e ora bisogna fare in modo da riconquistarli. Torino in netta crisi da qualche settimana soprattutto sotto il punto di vista del gioco. Vittoria col Cagliari pur con qualche sofferenza di troppo, ottimo pareggio a Milano contro l'Inter e brutto pareggio in casa contro il Chievo con l'errore clamoroso di Belotti che avrebbe regalato il successo alla formazione granata. Serve anche al Torino una sterzata che potrebbe dare la spinta giusta per lottare per una stagione vincente e decisamente importante.

La formazione rossonera nelle ultime cinque gare ha vinto tre volte mentre ci sono stati due pareggi. Ecco perché Torino che vorrà provare a sfatare quello che sembra essere un vero e proprio tabù. Nello scorso campionato fu spettacolo in entrambe le sfide tra queste due squadre: all'andata il Milan vinse all'ultimo respiro. Infatti oltre il novantesimo fu assegnato un rigore a Belotti che però si fece ipnotizzare dalle manone di Donnarumma. Mentre al ritorno fu 2-2 ricco di gol e soprattutto di emozioni visto che le due difese di certo non erano irreprensibili e lasciavano qualche spazio di troppo agli attacchi avversari. Contro il Milan servirà una prova importante anche perché i rossoneri conteranno sul supporto di un pubblico di certo non da poco che continua a credere nell'Europa che conta. Sarà una gara tutta da vedere e che potrebbe anche nascondere colpi di scena visto che entrambe non vivono un momento felicissimo della stagione. Chissà che da questa gara in poi le cose non cambino del tutto per l'una o per l'altra.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando un'occhiata alle quote dell'agenzia di scommesse Bwin, si nota come il Milan sia notevolmente favorito per la vittoria finale. I rossoneri vengono quotati a 1.72 mentre a 3.75 viene quotato il pareggio tra queste due formazioni. Difficile la vittoria del Torino in casa dei rossoneri che viene quotato addirittura a 4.50.

© Riproduzione Riservata.