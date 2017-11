Monaco PSG/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Monaco PSG info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida ai vertici in programma questa sera dalle 21:00 per il campionato di calcio francese

Neymar, attaccante PSG - LaPresse

E’ tutto pronto per il big match Monaco Psg della quattordicesima giornata della Ligue 1- Il campionato di calcio francese giunto alla stagione 2017-2018. In diretta dalle ore 21:00 dallo stadio Louis II, i padroni di casa del Monaco ospiteranno il Paris Saint Germain, per una partita ai vertici del campionato: i parigini sono infatti in vetta da inizio stagione, ma i monegaschi inseguono al secondo posto e cercheranno ovviamente di fare risultato approfittando del pubblico di casa. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni della gara in questione, nonché le quote per le scommesse.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita fra il Monaco e il Paris Saint Germain sarà visibile in diretta tv come ogni weekend, ma solo per gli abbonati a Mediaset Premium. Il canale dedicato sarà Premium Sport 2, con collegamento a partire dalle ore 21:00. Vi ricordiamo infine la possibilità di seguire il match in diretta streaming con l’applicazione dedicata Premium Play, per smartphone, tablet e personal computer.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO-PSG

Il Monaco del 43enne Leonardo Jardim dovrebbe optare per la classica soluzione 4-2-3-1, schema che permette di mettere in campo tutti i gioielli d’attacco presenti in rosa. Spazio quindi ad una formazione composta da capitan Falcao come terminale offensivo dell’undici, spalleggiato dall’ex Lazio Keita Baldé sull’out di destra, con Rony Lopes schierato invece sulla fascia mancina, e in mezzo, nella classica posizione di trequartista, l’esperto Joao Moutinho. A centrocampo, invece, la linea mediana sarà presieduta da Fabinho, in coppia con il gioiello Tielemans, con compiti di filtrare le azioni avversarie, aiutando la difesa. Retroguardia che sarà invece composta dal giovane talento Tourè, schierato sulla fascia destra, con Jorge sull’out di sinistra, mentre in mezzo dovrebbe vedersi la coppia di centrali Jemerson, Glik. Assenti Sidibé e Lemar, entrambi out per infortunio.

Vediamo anche la probabile formazione che dovrebbe schierare coach Unai Emery, che si presenterà al Louis II con un solo assente, il solito Thiago Motta, fermo ai box per un problema al menisco. Il tecnico spagnolo manderà in campo il solito undici titolare, quindi un 4-3-3 con Cavani punta centrale, Neymar sull’out di sinistra, con il gioiello d’oltralpe Mbappé schierato largo a destra. A centrocampo ci sarà Adrien Rabiot in cabina di regia a dettare i ritmi e i tempi di gioco, mentre i due interni saranno Marco Verratti e Julien Draxler, ormai quest’ultimo arretrato in mezzo. Infine la difesa, dove capitan Thiago Silva farà coppia con il suo connazionale Marquinhos, mentre largo a destra avremo l’ex Juventus Dani Alves, con il solito nazionale polacco Kurzawa sulla corsia di sinistra. Panchina da urlo composta, fra gli altri, da Di Maria, Pastore, Meunier, e Kimpembe.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere le quote per le scommesse sulla partita Monaco-Paris Saint Germain, aiutandoci con i dati forniti dall’agenzia italiana Snai. Parigini ovviamente favoriti, con la quota per il due, la vittoria di Neymar e compagnia, data a 1.55, mentre il segno 1, il successo interno del Monaco, paga 5.00 volte la nostra puntata. Il pareggio, infine, è dato a 4.75.

