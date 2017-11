PAGELLE/ Juventus-Crotone: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 14^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Crotone: Fantacalcio, i voti della partita con i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A

26 novembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Juventus Crotone, Serie A (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il posticipo della 14^ giornata di Serie A 2017-18 tra Juventus e Crotone, le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 0-0: ecco i voti del primo tempo. Nonostante una netta supremazia territoriale i bianconeri non sono ancora riusciti a sbloccare la contesa con Matuidi (6) che ha fallito due grosse palle gol davanti a Cordaz (6,5), l'estremo difensore ospite è stato bravo invece a respingere il sinistro teso di Alex Sandro (6) che per poco non aveva sorpreso il portiere dei pitagorici. Prima dell'intervallo anche Mandzukic (5,5) si è reso pericoloso con un colpo di testa che si è spento di poco a lato, con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone la formazione di Nicola per adesso sta tenendo duro anche se in fase offensiva c'è da registare solamente il sinistro di Tonev (6,5) che ha scosso l'esterno della rete.

VOTO JUVENTUS 6 - Pur prendendo l'iniziativa dal fischio d'inizio i bianconeri faticano a trovare l'ultimo passaggio e gli spazi nell'area di rigore avversaria.

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 7 - Senz'altro l'uomo più pericoloso nella trequarti del Crotone.

PEGGIORE JUVENTUS: MANDZUKIC 5,5 - Il croato nelle vesti inusuali (almeno da quando gioca nella Juve) di punta centrale non sembra trovarsi particolarmente a suo agio.

VOTO CROTONE 6 - La difesa strenua dei pitagorici sta pagando, il punteggio è ancora in parità nonostante l'ampio divario tecnico tra le due compagini.

MIGLIORE CROTONE: TONEV 6,5 - L'unico dei suoi ad affacciarsi dalle parti di Buffon con un sinistro che scuote l'esterno della rete, inoltre fa ammonire Benatia.

PEGGIORE CROTONE: BUDIMIR 5,5 - Il croato appare fin troppo nervoso come dimostra la gomitata a Howedes e l'intervento su Benatia che gli costa il giallo. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.