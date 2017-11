Pagelle/ Genoa Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 14^ giornata - primo tempo)

Pagelle Genoa Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Genoa - Roma ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-0. Ballardini schiera il Genoa con il 3-5-2. Tra i pali Perin, in difesa Izzo, Spolli e Zukanovic. A centrocampo da destra verso sinistra Rosi, Bertolacci, Veloso, Rigoni e Laxalt. In attacco Taarabt e Pandev. La Roma risponde con il 4-3-3. In porta Alisson, in difesa Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov. In mediana Nainggolan, De Rossi e Strootman mentre in zona offensiva spazio a El Shaarawy, Dzeko e Perotti. Arbitro dell’incontro il signor Giacomelli, iscritto alla sezione AIA di Trieste. L'ex Aleandro Rosi prova subito a spingere sulla fascia destra. Si propone in avanti anche Izzo, la Roma ributta palla nella metà campo genoana. Roma pericolosa. Cross velenosissimo di Kolarov, pallone sfiorato da Dzeko e Fazio. Difesa del Genoa su calcio piazzato da rivedere. La squadra giallorossa prova a mantenere il possesso del pallone mentre i rossoblù arretrano proponendo comunque un buon pressing. Lancio lungo di Juan Jesus per lo scatto in area di rigore di Strootman. Esce dai suoi pali Mattia Perin e blocca facilmente la sfera. Al 14esimo minuto Izzo salva i compagni. El Shaarawy dalla destra ubriaca di finte Spolli e Zukanovic, riesce a calciare ma trova una deviazione. La palla sfila verso il dischetto dove Dzeko conclude a botta sicura. Izzo lo mura in maniera efficace. Risponde il Genoa. Laxalt dalla sinistra ottiene il fondo e crossa sul secondo palo. Rigoni si coordina trovando lo specchio. Poca potenza, Alisson può bloccare. Si fa notare intanto Nainggolan. Il belga tira dal limite con poca convinzione. Blocca Perin. La Roma dispiega spesso la proprioa manovra sulle fasce. Florenzi e Kolarov buttano in area diversi cross senza riuscire a trovare le punte. I difensori del Genoa sulle palle alte dominano. Per quanto riguarda la fase di possesso la squadra di Ballardini si comporta bene. Izzo si propone spesso in avanti, aiutando il giro palla piuttosto avvolgente. Altro pallone spiovente in area di rigore del Genoa, un tocco di Perotti stava per mandare in porta Dzeko ma è ancora precisa l'uscita alta di Mattia Perin. La Roma non può sottovalutare il Genoa. Buona giocata sulla destra di Adel Taarabt che elude la marcatura di Juan Jesus con una serie di finte, serve all'indietro la sfera per Izzo ma il suo traversone viene allontanato da Florenzi. Risposta giallorossa. Conclusione dal limite dell'area di rigore di Nainggolan, imprime poca potenza nel destro e pallone che termina tranquillamente tra la braccia di Perin. Ennesimo strappo centrale di Kolarov, il serbo serve al limite Nainggolan che finta e calcia con il mancino trovando però il muro della difesa di casa. Poco dopo Miguel Veloso prova ad aprire sulla sinistra per Adel Taarabt, pallone troppo lungo per l'ex Milan e rimessa dal fondo in favore della Roma. Al 37esimo i capitolini si rendono pericolosi. El Shaarawy crossa per Dzeko che ci arriva a fatica di testa non riuscendo a trovare la porta, Perotti dall'altra parte crossa ancora ma stavolta il bosniaco non può proprio arrivarci. Nel finale si scaldano gli animi. Fazio stecca Laxalt e si arrabbia con l'arbitro accusando l'ex interista. In verità l'ammonizione che riceve è sacrosanta.

IL PRIMO TEMPO

MIGLIORE IN CAMPO 1T GENOA: IZZO 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T GENOA: TAARABT 5

MIGLIORE IN CAMPO 1T ROMA: PEROTTI 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T ROMA: FAZIO 5,5

