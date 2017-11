Pagelle/ Milan Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 14^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Torino: Fantacalcio, i voti della partita con i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A

26 novembre 2017 Federico Giuliani

Pagelle Milan Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Milan-Torino termina con il risultato di 0-0. Pronti, via. Il Milan impiega appena 4' per farsi vedere dalle parti di Sirigu (6). Suso (5) rientra da destra e lascia partire un tiro dal limite che si trasforma in un assist per Kalinic (5); il croato, a tu per tu con il portiere avversario, tira senza troppa convinzione colpendo il palo da posizione più che favorevole. Al 9' Suso scalda i guantoni di Sirigu con una punizione precisa ma piuttosto prevedibile. Intorno al 20' il Torino esca dal proprio guscio e tenta lo schema da corner; Ljajic (5,5) apparecchia per Belotti (5) che cicca però l'intervento. Poco dopo Obi appoggia per Burdisso che insacca da pochi passi ma Irrati ferma tutto per un fallo di mano del centrocampista ex Inter. Al 23' Milan ancora vicino al gol: Zapata (6) mette in mezzo un traversone al bacio per l'intervento in scivolata di André Silva (5) che non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo Bonucci (6) calcia dall'interno dell'area piccola trovando la provvidenziale deviazione di un difensore granata. Al 42' Nkoulou (5) si addormenta sul pressing di Kalinic (5), con il croato che si ritrova libero di involarsi verso la porta. L'ex viola appoggia per Silva, che arriva in ritardo all'appuntamento con il gol; la sfera finisce poi sui piedi di Suso, che calcia fuori. Il primo tempo termina con qualche fischio del Meazza.

IL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6,5 - Gara che si snoda su ritmi moderatamente alti, con buone occasioni cestinate. Match fin qui piacevole. VOTO MILAN 6 - I rossoneri creano molto in fase offensiva e concedono pochissimo in difesa. Il Diavolo non riesce tuttavia a sbloccare la partita. MIGLIORE MILAN MONTOLIVO 6,5 - Tornato titolare in cabina di regia, il veterano rossonero offre una prestazione funzionale ed efficace. PEGGIORE MILAN BONAVENTURA 5 - Dopo la pessima prova di Napoli, il Jack rossonero continua nella sua fase involutiva. Urge un cambio di registro (o di posizione). VOTO TORINO 5,5 - Fin troppo timido l'atteggiamento dei granata. La difesa balla pericolosamente e l'attacco non dà segni di vita. MIGLIORE TORINO ANSALDI 6,5 - Annulla Suso e di tanto in tanto si fa vedere in attacco. PEGGIORE TORINO NKOULOU 5 - Tra lui e Burdisso formano una coppia centrale da brivido. Per fortuna del Toro, Kalinic e Silva si sono mangiati due gol clamorosi. VOTO ARBITRO (Irrati) 6,5 - Gestisce la partita con un ottimo metro di giudizio.

© Riproduzione Riservata.