Pagelle/ Udinese Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 14^ giornata - primo tempo)

Pagelle Udinese Napoli: Fantacalcio, i voti della partita con i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la quattordicesima giornata della Serie A

26 novembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Udinese Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

La prima frazione tra Udinese e Napoli termina con il vantaggio della capolista grazie al rigore di Jorginho. Andiamo a scoprire le valutazioni dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti. Scuffet (6,5) ha il merito di respingere il rigore per poi capitolare sulla ribattuta. Angella (5) abbatte Maggio in area provocando il rigore, in generale poco sicuro. Danilo (5,5) il capitano sembra in netta difficoltà contro gli attaccanti del Napoli. Samir (6) il migliore dei suoi dietro, ottimo nella doppia fase. Widmer (5,5) fa bene nella fase difensiva meno in quella offensiva. Fofana (5) non pervenuto fino ad ora, deludente. Balic (5,5) il ragazzino croato prova ad impostare ma non fa molto. Barak (5,5) fatica tantissimo ad incidere sul match. Adnan (5) nella fase di spinta praticamente nullo, un suo cross termina alle stelle. De Paul (5) dovrebbe accendere il gioco ma non trova spunti degni di nota. Perica (5) rischia l'espulsione nel finale per una manta su Chiriches. Questi i voti del Napoli. Reina (6) non deve compiere interventi particolari. Maggio (6,5) guadagna il calcio di rigore con un bel inserimento. Chiriches (6,5) non fa rimpiangere Albiol, ottima prestazione. Koulibaly (6,5) solita prestazione di qualità. Hysaj (6) difficile da superare l'esterno albanese. Allan (6) torna da ex e gioca un match di grande ardore. Jorginho (6) ha il merito di sbloccare il match, ma il rigore è stato battuto male, segna sulla ribattuta. Hamsik (6) compito ordinato per il capitano e nulla più. Callejon (6) soliti tagli difficile da interpretare, una spina nel fianco. Mertens (6,5) è in forma e si vede, per poco non segna su punizione. Insigne (6) ci ha abituati benissimo, per ora non trova la magia.

IL PRIMO TEMPO

VOTO UDINESE 5 - Pensa solo a difendersi e prende rete su rigore, non è la giusta mentalità. MIGLIORE UDINESE: SCUFFET 6,5 - Ha il merito di respingere la prima conclusione di Jorginho. PEGGIORE UDINESE: ANGELLA 5 - Provoca il rigore abbattendo Maggio in area. VOTO NAPOLI - 6,5 - Comanda il gioco a piacimento contro una piccola Udinese. MIGLIORE NAPOLI: MAGGIO 6,5 - Suo l'inserimento su cui il Napoli trova il rigore, prestazione di sostanza. PEGGIORE NAPOLI: HAMSIK 6 - Ci aspettiamo molto di più visto l'immenso talento in possesso.

