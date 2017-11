Paulo Dybala e Antonella Cavalieri / Torna con la sua ex fidanzata: per questo ha ritrovato lucidità in campo?

Paulo Dybala e Antonella Cavalieri, l'argentino della Juventus ha ritrovato il feeling con la sua ex fidanzata. Dipende da questo il suo ritrovato smalto all'interno del rettangolo verde?

26 novembre 2017 Redazione

Paulo Dybala e Antonella Cavalieri

In molti hanno parlato di un Paulo Dybala pronto a ritrovare lo smalto in campo con la Juventus dopo il riavvicinamento ad Antonella Cavalieri. E' certo che il ragazzo stia vivendo un momento felice sentimentalmente parlando, ma questo non può essere accostato assolutamente ai cambiamenti visti in campo negli ultimi due mesi. Dybala infatti è tornato a fare bene da un paio di partite a questa parte, dopo che per circa un mese aveva fatto evidente fatica in campo. Il fattore sentimentale e la sua storia con Antonella Cavalieri è sicuramente però lontano dall'essere collegato al campo. Questo anche perché il calciatore aveva iniziato la stagione con numeri impressionanti e in quel momento non era legato alla sua storica fidanzata. Nonostante questo potrebbe essere stata d'aiuto la bella Antonella a superare un momento psicologico molto difficile accusato dopo i due calci di rigore falliti di fila contro Atalanta e Lazio che erano costati ben quattro punti alla sua squadra.

ANTONELLA CAVALIERI TORNA DA PAULO DYBALA

Paulo Dybala e Antonella Cavalieri si erano lasciati la scorsa estate, pronti a vivere la loro vita lontani dopo mesi di promesse e parole importanti. L'amore era finito all'improvviso e i due si erano lasciati con particolari ancora da decifrare. All'improvviso però la fiamma si è riaccesa e i due sembrano essere tornati insieme dopo mesi lontano l'uno dall'altra. Il primo passo l'avrebbe fatto la splendida argentina di 22 anni che sarebbe tornata dal suo ex fidanzato con un regalo speciale per Paulo Dybala in occasione del suo compleanno. La Joya ha compiuto 24 anni lo scorso 15 novembre e i due sono tornati a vedersi per festeggiare insieme anche quella maglia numero dieci che da quest'estate Paulo Dybala ha iniziato ad indossare sulla sua maglia della Juventus. Un amore fortissimo che ora recupera quei bei presupposti che avevano emozionato anche milioni di innamorati del calcio.

