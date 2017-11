Pisa Livorno/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa Livorno: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone A di Serie C

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pisa Livorno (LaPresse)

Pisa Livorno sarà diretta dall’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. Fra le gare più belle e importanti della sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone A, il derby toscano fra il Pisa e il Livorno si disputerà all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani oggi pomeriggio, domenica 26 novembre alle ore 14.30. Il Livorno arriva a questa importante gara da imbattuto, ma soprattutto da capolista del girone dopo una partenza da sogno. Per gli amaranto potrebbe essere davvero l'anno del ritorno in cadetteria, e lo dimostrano le quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con prestazioni che hanno annichilito le compagini avversarie senza lasciare spazio a repliche. Dopo la retrocessione dello scorso anno anche il Pisa sta disputando un campionato di vertice; grazie ai risultati occorsi nell'ultima giornata, con il ko della Robur Siena contro il Pontedera e la vittoria dello stesso Pisa contro la Pro Piacenza, la squadra nerazzurra ha operato il sorpasso in classifica, restando comunque ad otto punti di distanza dal Livorno. Quindi la sfida potrebbe significare allungo, probabilmente decisivo, dei livornesi, oppure una piccola ricucitura dello strappo venutosi a creare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pisa Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA LIVORNO

Procediamo ora con l'analisi delle probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco dal primo minuto. Lo schieramento del Livorno sarà un estroso 4-2-3-1: l'estremo difensore sarà Mazzoni, aiutato dal terzino destro Morelli, dal primo difensore centrale Gonnelli, dal secondo difensore centrale Gasbarro e dal terzino sinistro Franco. I due perni nella mediana saranno Luci e Giandonato, mentre il trio di trequartisti sarà composto da Doumbia sulla fascia destra, Maiorino nel mezzo e Valiani sulla fascia sinistra. Il cerchio verrà chiuso dalla punta centrale Vantaggiato, calciatore esperto e con anni di militanza nelle serie maggiori. Lo schieramento del Pisa sarà simile, ma verterà più su un classico 4-4-2. Fra i pali giocherà il portiere Petkovic, mentre i difensori saranno il terzino destro Birindelli, il terzino sinistro Filippini, il primo difensore centrale Carillo e il secondo difensore centrale Ingrosso. A centrocampo i due mediani di rottura saranno Maltese e Gucher, mentre sulle fasce si posizioneranno Mannini e Di Quinzio, che giocheranno rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. La formazione sarà completata dalle due punte centrali Masucci ed Eusepi, miglior realizzatore della squadra pisana con quattro gol segnati.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una sfida molto equilibrata, fra due squadre quadrate e che amano giocare a calcio. Il Livorno cercherà di mettere in difficoltà gli avversari con le incursioni degli esterni d'attacco, con il trequartista Maiorino che galleggerà fra le linee e cercherà così di sorprendere alle spalle la difesa del Pisa. La squadra della torre pendente risponderà con la forza della propria difesa la migliore del campionato con soli otto gol subiti.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote della gara secondo Bet365 vedono favorito per questo caldissimo derby il Pisa a quota 2.29. mentre il risultato di pareggio paga 3.10 e la vittoria esterna del Livorno 3.30. La gara si potrà visionare sul sito Eleven Sports, che detiene l'esclusiva sulle gare del campionato di Serie C.

© Riproduzione Riservata.