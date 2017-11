Prato Olbia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Prato Olbia: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone A di Serie C

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Prato Olbia - LaPresse, imm. di repertorio

Prato Olbia sarà diretta dall’arbitro Nicola De Tullio della sezione di Bari. Per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone A, questa sfida si svolgerà allo stadio Ettore Mannucci domenica 26 novembre alle ore 14.30. Il Prato è precipitato nelle ultime uscite, avendo perso sei partite nelle ultime dieci. I gigliati non vincono dal 24 settembre, praticamente da due mesi, e ha un bisogno impellente di punti. In totale la squadra toscana ha perso ben otto volte e ha bisogno di un decisa inversione di tendenza per ottenere la salvezza anche quest'anno. La squadra sembra essersi ripresa dopo la vittoria in Coppa Italia di Lega Pro contro la Reggiana, ma la strada da fare è ancora lunga. L'Olbia invece sta disputando un campionato al di sopra delle aspettative e si trova in piena zona spareggi, precisamente al sesto posto.Tuttavia i sardi hanno perso tre partite nelle ultime quattro uscite, e sono scivolati dalle primissime posizioni. Ad ogni modo le ultime gare della squadra isolana sono terminate tutte con un punteggio over, vale a dire più di tre reti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Prato Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO OLBIA

Il Prato del tecnico Pasquale Catalano si posizionerà nuovamente con il modulo di gioco 4-5-1. Il portiere titolare sarà Sarr, che verrà aiutato nella sua operazione di difesa della porta dal terzino destro Giannini, dal primo difensore centrale Demoleon, dal secondo difensore centrale e capitano Martinelli e dal terzino sinistro Seminara. Il folto centrocampo vedrà disporsi Rozzi sulla fascia destra, Liurni sulla fascia sinistra, mentre le due mezzali saranno Guglielmelli sul centro-destra e Marini sul centro-sinistra, a dare man forte al mediano Bonetto. A completare l'undici titolare della compagine gigliata ci sarà l'unico attaccante Vangi, a segno nell'ultima sfida disputata dalla squadra. L'Olbia risponderà con il modulo di gioco 4-3-1-2, avvalendosi dello schieramento con rombo di centrocampo. Il portiere sarà Aresti, coadiuvato nella difesa della porta dal terzino destro Pinna, dal terzino sinistro Cotali e dai due difensori centrali Dametto e Leverbe. Il mediano centrale sarà Feola, affiancato dalle mezzali Piredda e Muroni. In posizione di trequartista verrò schierato Biancu, che dovrà mandare in porta i due attaccanti centrali Ogunseye e Ragatzu.

LA CHIAVE TATTICA

Dal punto di vista qualitativo c'è una netta differenza fra le due squadre, ma il Prato potrebbe trovare energie insperate dopo il successo in Coppa Italia di Serie C, e sorprendere gli avversari con una prestazione di carattere. L'Olbia dovrà cercare di giocare palla a terra, provando a far girare velocemente la sfera per cogliere controtempo i movimenti della difesa avversaria. Sarà fondamentale la prestazione di Ragatzu, miglior realizzatore della squadra sarda con ben nove reti e sei assist forniti nella stagione in corso.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, una veloce occhiata alle quote del match Prato Olbia secondo l'agenzia di scommesse Bet365. Favorito l'Olbia, il cui successo esterno è dato a 2.29, mentre il risultato di pareggio paga a quota 3.00 e la vittoria interna del Prato a quota 3.10.

© Riproduzione Riservata.