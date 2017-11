Probabili formazioni/ Genoa Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 14^ giornata)

26 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Genoa Roma, Serie A 14^ giornata (Foto LaPresse)

Genoa Roma si gioca alle ore 15 di domenica 26 novembre ed è valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: a Marassi la Roma trova un avversario che in passato ha causato qualche dispiacere (portò ad esempio all’esonero di Claudio Ranieri) ma che in questo momento è in difficoltà al netto della vittoria della scorsa domenica. Un Genoa che ha 9 punti in classifica e deve pensare a salvarsi: al momento il Grifone sarebbe retrocesso in Serie B. La Roma invece potrebbe trovarsi virtualmente al terzo posto, perchè ha un punto in meno della Juventus ma deve recuperare una partita: straordinario campionato quello dei giallorossi, che vogliono dimenticare in fretta la sconfitta di Champions League. Indolore, ma che ha prolungato l’attesa per la qualificazione agli ottavi. Andiamo a vedere quali sono dubbi e certezze dei due allenatori per la partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Genoa Roma.

QUOTE E SCOMMESSE

Genoa Roma è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: vediamo nel dettaglio quali sono le principali puntate per le scommesse sulla partita. La vittoria del Genoa (segno 1) vale 4,75; il pareggio (identificato dal segno X) è quotato 4,00 mentre per la vittoria esterna della Roma, per la quale dovrete giocare il segno 2, vi farebbe guadagnare 1,67 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

I DUBBI DI BALLARDINI

Esordio con vittoria per Davide Ballardini, tornato sulla panchina del Genoa e subito capace di espugnare Crotone. Ora il Genoa deve proseguire su questa falsariga: ha però problemi in attacco, dove Galabinov è fuori dai giochi e Lapadula non è al meglio. Sarà allora a Pandev a giostrare da prima punta, con Taarabt che invece parte un passo indietro e gioca sulla trequarti e di fatto provando ad affiancare Diego Laxalt, che parte largo a sinistra ma ha facoltà di accentrarsi diventando una sorta di appoggio alla prima punta. In mediana ci sarà ancora Bertolacci, che agirà da mezzala al fianco di Miguel Veloso, cui sono affidate le chiavi della squadra; dall’altra parte Luca Rigoni, autore del gol con cui il Genoa ha vinto allo Scida, in alternativa per il centrocampo c’è la soluzione rappresentata da Cofie. In difesa potremmo vedere altri due ex della partita (oltre ovviamente a Bertolacci): Rosi, altro prodotto del settore giovanile, schierato come terzino destro e Spolli, passato brevemente da Trigoria, come centrale in ballottaggio con Rossettini per agire al fianco di Izzo. A sinistra dovrebbe esserci Zukanovic, mentre in porta chiaramente ci sarà Perin.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Dopo la sconfitta di Madrid, Di Francesco studia la condizione dei suoi giocatori: quasi certamente torneranno titolari quei giocatori che si sono seduti in panchina mercoledì sera. Nello specifico, in mediana De Rossi e Strootman sono pronti a riprendersi la maglia in luogo di Gonalons e Lorenzo Pellegrini, con quest’ultimo che resta comunque preallertato qualora Nainggolan, che rientrava da un infortunio, avesse bisogno di riposo. In attacco invece El Shaarawy, che con il Genoa ha vinto uno scudetto Primavera, sarà nuovamente uno dei due esterni insieme a Perotti; tuttavia Di Francesco valuta anche la possibilità di dare una chance a Defrel, che potrebbe sostituire il grande ex Perotti visto che Dzeko è comunque favorito per la maglia di prima punta. Si prepara anche la staffetta Florenzi-Bruno Peres sulla corsia destra in difesa, ma qui dipende da come il ginocchio del nazionale azzurro risponderà dopo l’esclusione precauzionale del Wanda Metropolitano. A sinistra Kolarov sarà ancora titolare, al centro a proteggere Alisson la solita coppia formata da Manolas e Fazio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 2 Spolli, 5 Izzo, 87 Zukanovic; 20 Rosi, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 30 L. Rigoni, 93 Diego Laxalt; 19 Pandev, 11 Taarabt

A disposizione: 23 Lamanna, 14 Biraschi, 13 Rossettini, 3 Gentiletti, 22 Lazovic, 4 Cofie, 9 Centurion, 40 Omeonga, 27 F. Ricci, 10 Lapadula, 63 Pellegri, 17 Palladino

Allenatore: Davide Ballardini

Squalificati: -

Indisponibili: Galabinov

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 55 Castan, 5 Juan Jesus, 15 Hector Moreno, 33 Emerson P., 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under, 23 Defrel, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp

