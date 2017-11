Probabili formazioni/ Juventus Crotone: quote, le ultime novità live (Serie A 14^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Crotone: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella partita per la 14^ giornata del campionato di Serie A

26 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Crotone, Serie A 14^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Crotone chiude la domenica della quattordicesima giornata nel campionato di Serie A 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 del 26 novembre per una partita che i bianconeri sono chiamati assolutamente a vincere, perchè arrivano dalla seconda sconfitta nel torneo e si sono allontanati dalla vetta della classifica. Venerdì si va al San Paolo dalla capolista Napoli: il rischio è quello di perdere altro terreno e, soprattutto, di mettere clamorosamente in discussione anche uno dei primi quattro posti che portano in Champions League. Il Crotone è reduce dal pesante ko interno contro il Genoa; tutto sommato comunque la situazione di classifica non è pesantissima, pur se lo stesso Grifone è solo a tre punti di distanza. Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Crotone.

QUOTE E SCOMMESSE

Juventus Crotone è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: vediamo nel dettaglio quali sono le principali puntate per le scommesse sulla partita. La vittoria della Juventus (segno 1) vale 1,15; il pareggio (identificato dal segno X) è quotato 7,75 mentre per la vittoria esterna del Crotone, per la quale dovrete giocare il segno 2, vi farebbe guadagnare 18,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE

LE SCELTE DI ALLEGRI

Il dubbio resta Buffon, che per la terza volta consecutiva in campionato potrebbe far posto a Szczesny. Allegri valuterà il da farsi, di sicuro la Juventus non avrà Chiellini e allora Benatia - ottimo contro il Barcellona - si candida ad avere altro spazio al fianco di Rugani. Lo schema torna a essere il 4-2-3-1: Lichtsteiner si riprende il posto a destra, dall’altra parte Alex Sandro in vantaggio su Asamoah (che ha giocato a Marassi) mentre in mezzo si prepara il turnover con Marchisio che viaggia verso una maglia da titolare e potrebbe essere affiancato a Matuidi, con Khedira e Pjanic contemporaneamente in panchina a prendersi un turno di riposo. Da valutare anche gli esterni alti: a destra probabile che sia titolare Cuadrado anche perchè Bernardeschi ha problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori in Champions League, dall’altra parte ragionevolmente dovrebbe tornare titolare Mandzukic, ma occhio a Douglas Costa che oggi è uno dei giocatori più in forma nella rosa della Juventus. Dybala sarà il trequartista con Higuain davanti a lui: entrambi gli argentini sono andati a segno nell’ultima di campionato ma non sono stati impeccabili mercoledì sera contro il Barcellona (specialmente il Pipita, che ha avuto ben pochi palloni giocabili).

I DUBBI DI NICOLA

Sempre 4-4-2 per Davide Nicola che deve rinunciare a Kragl (oltre a Tumminello, che si è procurato la rottura del legamento crociato e prosegue nel lento recupero) e potrebbe non avere nemmeno Pavlovic; qualche problema allora sulle corsie per l’allenatore dei calabresi, che dovrebbe rimandare nella formazione titolare lo svedese Rohden che occuperà la solita posizione sulla corsia destra. Dall’altra parte fiducia a Stoian, in mezzo invece partita speciale per Mandragora il cui cartellino è di proprietà della Juventus, e che con i bianconeri potrebbe tornare a giocare nella prossima stagione. Spazio a Barberis al suo fianco; questa linea di centrocampisti proverà a supportare un attacco nel quale, senza sorprese, dovrebbero agire Trotta e Budimir con il croato che arriva da un ottimo momento. In difesa invece Stefan Simic è in vantaggio su Ajeti e va verso una maglia da titolare come partner centrale per Ceccherini; a destra giocherà Sampirisi e a sinistra agirà Martella, dunque nel reparto arretrato non si attendono novità. In porta spazio come sempre a Cordaz.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 8 Marchisio, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 21 Howedes, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 6 Khedira, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 5 Pjanic, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiellini

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 31 Sampirisi, 34 S. Simic, 7 Ceccherini, 87 Martella; 6 Rohden, 38 Mandragora, 10 Barberis, 5 Stoian; 29 Trotta, 17 Budimir

A disposizione: 3 M. Festa, 78 Viscovo, 37 Faraoni, 93 Ajeti, 44 Cabrera, 20 Pavlovic, 89 Crociata, 13 Izco, 8 A. Romero, 24 Tonev, 9 Nalini, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: Kragl, Tumminello

