Probabili formazioni/ Milan Torino: quote, le ultime novità live (Serie A 14^ giornata)

Probabili formazioni Milan Torino: quote e ultime novità live su moduli, titolari e schieramenti delle due squadre che si affrontano nella partita per la 14^ giornata di Serie A

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Milan Torino - LaPresse

Milan Torino si gioca oggi pomeriggio a San Siro, alle ore 15.00. Sfida sempre ricca dei fascino tra due formazioni che hanno scritto la storia del nostro calcio, saranno però le più concrete necessità di classifica a farla da padroni nel match per la quattordicesima giornata di Serie A. Il Milan, dopo avere sistemato l’Europa League, deve rilanciarsi in campionato, dove rischia di poter lottare solo per posizioni di rincalzo, visto che le prime viaggiano a ritmi straordinari e il quarto posto sembra già lontano; d’altro canto pure il Torino non può permettersi passi falsi se i granata dell’ex Sinisa Mihajlovic vorranno inseguire un posto nella prossima Europa League, obiettivo dichiarato della società del presidente Urbano Cairo. Andiamo subito a vedere le ultime notizie su moduli e titolari, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Torino.

QUOTE E SCOMMESSE

Milan Torino naturalmente è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: vediamo nel dettaglio quali sono le principali puntate per le scommesse sulla partita, che vede favoriti i rossoneri. La vittoria del Milan (segno 1) vale 1,75; il pareggio (identificato dal segno X) è quotato 3,80 mentre la vittoria esterna del Torino, per la quale dovrete giocare il segno 2, vi farebbe guadagnare 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE MOSSE DI MONTELLA

Il Milan torna a concentrarsi sul campionato. Nonostante le doppiette di André Silva e Cutrone di giovedì sera contro l’Austria Vienna, le gerarchie dell’attacco di Vincenzo Montella non dovrebbero cambiare, dunque ci aspettiamo di vedere Kalinic punta centrale, supportato da Suso e Bonaventura, anche se non è del tutto da escludere l’opzione Calhanoglu, pur non molto convincente pure contro gli austriaci. Negli altri reparti non ci dovrebbe essere alcun dubbio: a centrocampo ci sarà Biglia nei panni del regista, supportato dal dinamismo di Kessie, con Borini esterno destro e Rodriguez a sinistra; nella retroguardia a tre ecco invece Bonucci, sia pure dopo l’ennesimo errore di una stagione sfortunata, supportato da Zapata e Romagnoli davanti all’estremo difensore Donnarumma.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Rosa praticamente al completo per il Torino, ma Sinisa Mihajlovic sembra avere le idee chiare e l’unico dubbio dovrebbe essere in attacco, dove l’ex Niang sembra destinato a guardare il match almeno inizialmente dalla panchina, ma proverà comunque a togliere la maglia da titolare a Iago Falque; per il resto ci saranno Belotti (che resta fondamentale nonostante stia vivendo un periodo difficile) e Ljajic a completare il tridente, punto di forza per il Torino che si schiererà con un offensivo 4-3-3. Non ci dovrebbero essere dubbi negli altri reparti: a centrocampo Rincon sarà il perno centrale, supportato dalle mezzali Obi (che di certo ricorda bene un gol segnato ai rossoneri in un derby di Milano da interista) e Baselli; in difesa invece la coppia centrale dovrebbe essere composta da Lyanco e N’Koulou davanti al portiere Sirigu, con De Silvestri terzino destro e Ansaldi sulla corsia mancina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: IL TABELLINO

MILAN (3-4-2-1): 99 G. Donnarumma; 17 Zapata, 19 Bonucci, 13 Romagnoli; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Biglia, 68 Rodriguez; 8 Suso, 5 Bonaventura; 7 Kalinic. Allenatore: Montella.

A disposizione: 30 Storari, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 22 Musacchio, 29 Paletta, 31 Antonelli, 4 Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 10 Calhanoglu, 9 André Silva, 63 Cutrone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Conti, Abate.

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 97 Lyanco, 15 Ansaldi; 8 Baselli, 88 Rincon, 22 Obi; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: 32 Milinkovic, 4 Bonifazi, 24 Moretti, 13 Burdisso, 3 Molinaro, 23 Barema, 6 Acquah, 5 Valdifiori, 21 Berenguer, 20 Edera, 11 Niang, 31 Boyé.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

