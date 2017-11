Probabili formazioni/ Udinese Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 14^ giornata)

Probabili formazioni Udinese Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella partita per la 14^ giornata del campionato di Serie A

26 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Udinese Napoli, Serie A 14^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Napoli si gioca per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 15 di domenica 26 novembre. I partenopei puntano a proseguire nella loro striscia di imbattibilità per confermare il primo posto in classifica: oggi ancora più importante, perchè venerdì al San Paolo arriverà la Juventus e per la capolista ci sarebbe la possibilità di mettere addirittura7 punti tra sè e i campioni d’Italia. L’Udinese apre oggi un nuovo capitolo: prima in panchina per Massimo Oddo, che aveva esordito in Serie A da allenatore - con il Pescara - proprio ospitando il Napoli e fermandolo sul 2-2. Vediamo ora in che modo i due allenatori potrebbero schierare in campo le loro squadre per la sfida della Dacia Arena, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Udinese Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Udinese Napoli è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: vediamo nel dettaglio quali sono le principali puntate per le scommesse sulla partita. La vittoria dell’Udinese (segno 1) vale 8,00; il pareggio (identificato dal segno X) è quotato 5,25 mentre per la vittoria esterna del Napoli, per la quale dovrete giocare il segno 2, vi farebbe guadagnare 1,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

IL PRIMO 11 DI ODDO

Massimo Oddo prova a recuperare l’ex Behrami e in porta non può scegliere, visto che Bizzarri è squalificato e dunque giocherà Scuffet. La prima formazione del nuovo tecnico dovrebbe essere il 4-3-3, modulo del resto già utilizzato a Pescara: cambia poco rispetto alle scelte di Gigi Delneri, a destra Widmer e a sinistra Samir saranno i due terzini con Danilo che guiderà la retroguardia avendo al suo fianco Nuytinck, che parte favorito su Angella. I tre di centrocampo dovrebbero essere gli stessi di sempre, vale a dire i due giovani cechi Barak e Jankto che supportano Fofana, ma se Behrami fosse al 100% o comunque in una condizione accettabile sarebbe lui a prendere posto davanti alla difesa o da mezzala, potendo garantire corsa e dinamismo di cui l’Udinese ha bisogno. Il tridente offensivo avrà ancora Maxi Lopez in qualità di prima punta: l’argentino è favorito su Lasagna, che se la gioca per un posto a sinistra dove è Perica a partire favorito. Dall’altra parte del campo agirà invece Rodrigo De Paul.

LE SCELTE DI SARRI

Le scelte operate da Sarri in Champions League lasciano intendere che in difesa dovremmo rivedere il solito assetto con Hysaj e Mario Rui: difficile che Maggio possa giocare due partite consecutivamente nel giro di pochi giorni, anche se l’eventualità c’è. Al centro torna Koulibaly che era squalificato martedì sera; a centrocampo reclama un posto Zielinski che è anche un ex di questa partita, ma il polacco dovrebbe lasciare la sua maglia di interno ad Allan (altro ex) ed essere pronto come sempre per il secondo tempo (come contro il Milan, quando ha comunque trovato il tempo di andare a segno). La mezzala sinistra sarà Hamsik, sempre a un solo gol dal record di Maradona con la maglia del Napoli; in cabina di regia torna Jorginho. Nel tridente offensivo attenzione a un possibile turno di riposo per Callejon: le due alternative sono Rog e lo stesso Zielinski, altro giocatore che può operare in quella zona di campo come già visto contro lo Shakhtar. Lorenzo Insigne invece sta diventando sempre più imprescindibile, così come Mertens che sarà schierato da prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: IL TABELLINO

UDINESE (4-3-3): 22 Scuffet; 27 Widmer, 5 Danilo, 17 Nuytinck, 3 Samir; 72 Barak, 6 Fofana, 14 Jankto; 10 De Paul, 20 Maxi Lopez, 18 Perica

A disposizione: 25 Borsellini, 55 Bochniewicz, 4 Angella, 97 Giu. Pezzella, 53 Alì Adnan, 85 Behrami, 99 Balic, Ingelsson, 9 Bajic, 7 Matos, 15 Lasagna

Allenatore: Massimo Oddo

Squalificati: Bizzarri

Indisponibili: Stryger Larsen, Hallfredsson

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 33 Raul Albiol, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael A., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

