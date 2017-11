Ravenna Renate/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Ravenna Renate - LaPresse, imm. di repertorio

Ravenna Renate sarà diretta dall'arbitro Cristian Cudini della sezione di Fermo. Il match dello stadio Bruno Benelli si terrà domenica 26 novembre alle ore 14.30 per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. Il Ravenna, una delle squadre neo-promosse, sta vivendo una stagione tribolata. Gli emiliani sono in piena zona play-out e hanno un terribile record negativo di sconfitte, vale a dire nove in tredici gare di campionato disputate. Le ultime due sconfitte di fila contro Sambenedettese e nel derby contro la Reggiana hanno complicato ulteriormente la situazione della squadra, che ora dovrà reagire davanti al pubblico amico per avvicinare la zona salvezza diretta, rappresentata dal quindicesimo posto occupato dal Teramo. Il Renate, al contrario, sta disputando una stagione incredibile, e si trova al secondo posto in graduatoria alle spalle del Padova. I lombardi hanno perso solo una gara e sono reduci da undici risultati utili in campionato ai quali bisogna aggiungere il successo nei play-off di Coppa Italia Lega Pro contro la Giana Erminio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ravenna Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA RENATE

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che i due allenatori decideranno di mandare sul terreno di gioco. Il Ravenna di mister Mauro Antonioli utilizzerà il modulo di gioco 3-5-2, servendosi della prestazione fra i pali dell'estremo difensore Venturi, affiancato dai difensori centrali Ierardi sul centro-destra, capitano Lelj al centro e Capitanio sul centro-sinistra. A centrocampo il mediano di interdizione sarà Selleri. Le due mezzali invece saranno sulla destra Ballardini e sulla sinistra Papa. I due uomini di fascia saranno l'esterno destro Venturini e l'esterno sinistro Magrini. A completare la squadra ci saranno le due punte centrali Broso e De Sena. La risposta del Renate di mister Roberto Cevoli, che adotterà il modulo di gioco 4-3-3, sarà forte e decisa. Il portiere della squadra nerazzurra sarà Cincilla. Con lui a difesa della porta ci saranno i difensori centrali Savi e capitan Di Gennaro, mentre sulle fasce saranno presenti il terzino destro Makinen e il terzino sinistro Mattioli. A centrocampo il mediano centrale, dal quale transiterà la maggior parte dei palloni, sarà Fietta, affiancato dalle due mezzali Confalonieri sulla destra e De Micheli sulla sinistra. Il tridente offensivo della squadra lombarda sarà composto dall'esterno sinistro Sofia, dalla punta centrale Musto e dall'esterno destro Ungaro. Questi ultimi sono andati a segno nell'ultima gara di Coppa, permettendo alla squadra di passare il turno.

LA CHIAVE TATTICA

A tenere le redini del gioco e a dare il ritmo all'incontro sarà ovviamente il Renate, che ha mostrato a più riprese il maggior tasso tecnico rispetto agli avversari. Allargandosi sulle fasce grazie al lavoro degli esterni d'attacco i nerazzurri proveranno a scardinare la porta ravennate, che cercherà di resistere agli assalti che arriveranno a più riprese.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote del match di oggi pomeriggio fra Ravenna e Renate sono fondamentali per chi ha deciso di tentare la sorte. Bet365 paga per il successo interno del Ravenna una quota di 3.25. Il risultato di pareggio invece paga a quota 3, mentre il successo esterno del Renate è dato a quota 2.20.

