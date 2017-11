Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (14^ giornata, oggi)

Risultati Serie A, 14^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 26 novembre proseguono il programma del turno. Il Napoli gioca alla Dacia Arena

26 novembre 2017 Claudio Franceschini

La Serie A 2017-2018 torna in campo: domenica 26 novembre prosegue il programma della quattordicesima giornata, turno “ridotto” visto che saranno soltanto cinque le partite che vedremo. Inaugurata da ben quattro anticipi, la giornata prosegue ora senza il lunch match tradizionale: si parte alle ore 15 con tre partite che saranno Genoa-Roma, Milan-Torino e Udinese-Napoli. Il primo dei due posticipi è alle ore 18 e prevede Lazio-Fiorentina, mentre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Crotone. Il turno però non si esaurisce domenica: lunedì 27 novembre avremo infatti Atalanta-Benevento, il Monday Night delle ore 20:45.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

ANTICIPI, RISULTATI SERIE A

In un sabato ricco di anticipi, alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara sono scesi in campo i padroni di casa del Bologna e gli ospiti della Sampdoria, che hanno aperto la 14esima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu hanno avuto una partenza forte, portandosi in vantaggio dopo soli tre minuti grazie a Simone Verdi. La compagine di mister Roberto Donadoni si è ripetuta venti minuti più tardi con la rete del terzino Ibrahima Mbaye. La situazione è sembrata cambiare a fine primo tempo, quando Torosidis è stato espulso lasciando i felsinei in inferiorità numerica. Tuttavia i bolognesi non si sono scomposti, riuscendo a trovare anche il terzo squillo firmato dal giovane centrocampista nigeriano Orji Okwonkwo. Boccata d'ossigeno fondamentale per il Bologna, che allontana ulteriormente la zona retrocessione; notevole passo indietro per la Sampdoria, che solo sei giorni fa aveva annichilito la Juventus fra le mura amiche. Alle ore 18 si sono svolti due match in contemporanea.

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore si sono affrontati il Sassuolo e l'Hellas Verona, mentre nell'impianto Marc'Antonio Bentegodi i padroni di casa del Chievo Verona se la sono vista con la Spal. A passare in vantaggio sono stati proprio i ferraresi che hanno sbloccato il risultato al minuto 17 grazie ad un autogol del difensore centrale clivense Bostjan Cesar. Nel primo tempo il Chievo ha faticato parecchio, andando costantemente a sbattere sul muro eretto dagli spallini. Tuttavia nella ripresa la squadra di mister Rolando Maran ha aumentato il pressing, riuscendo a pareggiare dopo venti minuti grazie al suo attaccante Roberto Inglese. Un quarto d'ora dopo lo stesso Inglese, promesso sposo del Napoli, ha realizzato la rete del raddoppio, che alla fine è valsa il successo per la compagine veronese. A Reggio Emilia invece il Sassuolo è caduto davanti al pubblico amico, sorpreso da un Hellas Verona che abbisognava di punti. Gli scaligeri si sono portati in vantaggio con la rete dell'argentino Bruno Zuculini. Il gol del raddoppio invece lo ha messo a segno Daniele Verde.

Nel quarto ed ultimo posticipo allo stadio Sardegna Arena si sono affrontati i padroni di casa del Cagliari e l'Inter, che cercava il sorpasso in vetta al Napoli. I nerazzurri hanno aperto le danze con la rete di Mauro Icardi nella prima frazione, raddoppiando con il croato Marcelo Brozovic al decimo del secondo tempo. Il Cagliari non ha mollato, riuscendo ad accorciare le distanze con la rete di Leonardo Pavoletti. Dieci minuti dopo però Icardi ha chiuso nuovamente i giochi, realizzando la personalissima doppietta e lanciando i nerazzurri in vetta alla classifica, in attesa della risposta del Napoli ad Udine.

LE BIG

Chi è messo peggio tra le grandi è sicuramente il Milan: forse i rossoneri non partivano con ambizioni da scudetto ma sono distanti 16 punti dal primo posto e 11 dalla zona Champions League, un divario che potrebbe anche aumentare visto che Roma e Lazio devono recuperare una partita. Situazione complicata con i rossoneri, che oggi sfidano il loro passato: di fatto si deve a Sinisa Mihajlovic la fetta più grossa della Supercoppa vinta quasi un anno fa, perchè la finale di Coppa Italia l’aveva conquistata il tecnico serbo. Il Milan ha sempre perso con chi lo precede in classifica, ma fa bene con chi è sotto; fa benissimo in generale il Napoli, che dopo il roboante 3-0 allo Shakhtar Donetsk vuole proseguire la corsa in campionato, sperando di conservare il primo posto e di aggiungere un altro tassello alla costruzione del suo scudetto. In grandissima forma la Roma: i giallorossi arrivano dal derby vinto e proveranno ora ad attaccare il terzo posto di una Juventus che invece soffre e non è ancora a tutta birra come nei suoi periodo migliori. Con i bianconeri tutti dovranno fare i conti, così come con la Lazio che dopo aver perso la stracittadina cercherà di ripartire in grande stile provando a battere la Fiorentina.

LE DELUSE

Sicuramente la Fiorentina è una delle deluse di questo inizio stagione: i viola non sono ancora riusciti a trovare continuità, danno sempre la sensazione di poter esplodere con ottime prestazioni ma l’inesperienza e l’età media molto bassa portano in dote errori banali e cali fisici e mentali nel corso di una stessa partita. Alla fine contro la Spal è arrivato un pareggio, che però non è sufficiente per centrare l’Europa; serve la scossa, ma contro la Lazio in trasferta si prospetta un altro pomeriggio complicato per Stefano Pioli. Delusa anche l’Udinese, che diventa la quarta squadra di questo campionato ad aver cambiato allenatore: fuori Gigi Delneri che ha pagato la sconfitta interna contro il Cagliari, dentro Massimo Oddo che riparte dopo l’avventura di Pescara, con cui aveva centrato la promozione in Serie A ma che aveva lasciato, esonerato, con l’ultimo posto nel massimo campionato. Del Benevento resta ormai poco da dire, mentre l’Atalanta sta facendo un campionato sotto il par: meglio, la Dea sarebbe in totale linea con le aspettative se non fosse per l’exploit dell’anno passato che ha alzato l’asticella. Anche così tuttavia la stagione degli orobici resta nel complesso buona, pur se forse a Bergamo vorrebbero vedere qualche vittoria in più.

RISULTATI SERIE A 2017-2018

ore 15:00 Genoa-Roma

ore 15:00 Milan-Torino

ore 15:00 Udinese-Napoli

ore 18:900 Lazio-Fiorentina

ore 20:45 Juventus-Crotone

Lunedì 27 novembre

ore 20:45 Atalanta-Benevento

CLASSIFICA:

Inter 36

Napoli 35

Juventus 31

Roma* 30

Lazio* 28

Sampdoria* 26

Milan 19

Torino 18

Fiorentina, Bologna, Chievo 17

Atalanta 16

Cagliari 15

Udinese*, Crotone 12

Sassuolo 11

Spal 10

Genoa 9

Verona 6

Benevento 0

* una partita in meno

