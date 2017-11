Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol, live score: le partite di domenica (16a giornata)

Risultati Serie C, classifiche aggiornate, diretta gol, live score: le partite in programma (16a giornata, domenica). In queste ore in campo il Girone A e B della Serie C

Proseguirà quest’oggi la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, il terzo torneo di calcio per importanza del Bel Paese. Nelle prossime ore si giocheranno diverse sfide tutte riguardanti il Girone A, quello composto dalle squadre del nord-ovest/centro Italia, nonché il Girone B, formazioni del nord-est/centro Italia. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio il programma completo di questo nuovo turno di Serie C.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL GIRONE A

Il sedicesimo turno del Girone A è iniziato nella giornata di venerdì, con l’anticipo fra Piacenza e Alessandria, e si chiuderà quest’oggi, visto che nelle prossime ore si disputeranno tutte le restanti gare in programma. Nel dettaglio si tratta di 8 sfide, che inizieranno alle 14:30 e che si chiuderanno con i due posticipi delle ore 20:30. Attenzione a quello che succederà a Pisa, dove i padroni di casa nerazzurri, protagonisti di un ottimo campionato con 28 punti che valgono il secondo posto assoluto in classifica, ospiteranno la capolista Livorno, che continua a guardare tutti dall’alto a quota 36 lunghezze. Potrebbe approfittarne il Siena, terzo a 27, che invece se la vedrà fra le mura di casa dell’Artemio Franchi con l’Arezzo, decimo con 19 punti sin qui ottenuti. Impegno sulla carta semplice anche per la Viterbese, quarta a 24, che invece ospiterà in Toscana il Cuneo, con i piemontesi che sono a quota 13 punti, nella zona bassa della graduatoria. Quinta in classifica è la Lucchese, a quota 23, e pronta ad ospitare i milanesi della Giana Erminio, tredicesimi con diciassette punti, mentre l’Olbia, sesto a 23, volerà in Toscana per sfidare il Prato, fanalino di coda del Gruppo A con appena 8 punti ottenuti. Il Monza, settimo in classifica con 21 punti, affronta il turno di riposo, mentre i sardi dell’Arzachena, ottavi a quota 21, giocheranno contro la Pistoiese, undiciesimi con 19 punti sin qui ottenuti, e sfida di metà classifica. A completare il programma del Girone A, le partite Carrarese-Pontedera e Gavorrano-Pro Piacenza.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL GIRONE B

Quest’oggi scenderanno in campo anche le squadre del Girone B, turno iniziato con i tre anticipi di venerdì e sabato, e che oggi vedrà dieci squadre sfidarsi in cinque incontri. Attenzione al Renate, secondo in classifica con 26 punti, che volerà a Ravenna, per sfidare gli emiliani, terz’ultimi a quota 10 punti. La Fermana, undicesima in classifica con 18 lunghezze, avrebbe dovuto sfidare alle ore 18:30 il Modena, ma come ben noto la compagine gialloblu è stata esclusa dal campionato di Serie C per problemi societari e di conseguenza la gara è stata annullata, con i tre punti che andranno a tavolino alla compagine di Fermo. Alle ore 14:30 in campo anche la Triestina, che fra le mura di casa di Trieste ospiterà il Gubbio: la squadra di casa è decima a quota 18, mentre gli umbri sono quindicesimi a quota 15 punti. Proseguiamo quindi con Bassano-Reggiana, rispettivamente nona e dodicesima squadra in graduatoria, quindi match da metà classifica, mentre il Santarcangelo, penultimo con appena 10 punti, ospiterà il Feralpisalò, che invece di punti ne ha 20, che valgono un ottimo ottavo piazzamento.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE A

14:30 Viterbese-Cuneo

14:30 Gavorrano-Pro Piacenza

14:30 Prato-Olbia

14:30 Pisa-Livorno

16:30 Lucchese-Giana

16:30 Arzachena-Pistoiese

20:30 Carrarese-Pontedera 20:30 Siena-Arezzo

Classifica: Livorno 36, Pisa 28, Siena 27, Viterbese 24, Lucchese, Olbia 23, Monza 21, Arzachena, Carrarese 20, Arezzo, Pistoiese 19, Piacenza 18, Giana 17, Pontedera 16, Cuneo 13, Alessandria 12, Pro Piacenza 11, Gavorrano 10, Prato 8

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE B

14:30 Triestina-Gubbio

14:30 Bassano-Reggiana

14:30 Ravenna-Renate

14:30 Santarcangelo-Feralpisalò

18:30 Fermana-Modena

Classifica: Biancoscudati 29, Renate 26, Albinoleffe 24, Sambenedettese, Pordenone 21, Mestre, Sudtirol, Feralpisalò 20, Bassano 19, Triestina, Fermana 18, Reggiana, Vicenza 16, Teramo, Gubbio 15, Ravenna, Santarcangelo 10, Fano 6

