Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (8^ giornata)

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 26 novembre 2017 per la 8^ giornata della Serie A1.

26 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati volley femminile (LaPresse)

Dopo un pesante ma entusiasmante primo turno infrasettimanale andato in scena lo scorso mercoledì 22 novembre, il Campionato di Serie A 1 di volley femminile torna protagonista assoluto in questa domenica 26 novembre 2017 per disputare la 8^ giornata. Tanti gli incontri previsti questa sera, ben 4 per la precisione, il cui fischio d’inizio è atteso per le ore 17.00 e che senza dubbio daranno un volto del tutto nuovo alla classifica della serie A1. Considerando l’anticipo che si è svolto ieri sera al Pala Igor tra Novara e Casalmaggiore, fatti i conti, sarà uno solo il posticipo previsto nella 8^ giornata, ovvero il match tra Firenze e Busto Arsizio, atteso per lunedi 27 novembre 2017 alle ore 20.30 presso il Mandela Forum. Andiamo quindi ora a vedere che cosa ci prospetta questa 8^ giornata della Serie A1 di volley femminile.

OCCHIO ALLE PANTERE

Ovviamente tra le formazioni che più saranno da tenere d’occhio anche in questo turno di campionato sarà quella di Conegliano, impegnata alle ore 17.00 in casa propria contro il Modena: un match davvero intenso e che potrebbe portare le pantere a difendere la prima piazza in graduatoria. Sempre alla stessa ora ecco poi il match atteso al Palaborsani tra Legnano e Scandicci a cui a compagine fiorentina, da ex capolista approda con la speranza di riprendere presto la corsa alla vetta. Di contro però le toscane affronteranno le neopromosse della serie A2 in cerca del rilancio dopo due KO inanellati negli ultimi turni di campionato. Il programma della 8^ giornata di Campionato poi continua con la sfida in programma al PalaBandinelli tra Filottrano e Monza, vero scontro tra piccole di questa prima parte della stagione, dato che finora i due club hanno rimediato rispettivamente 1 e 2 vittorie finora. A chiusura del programma domenicale del turno ecco lo scontro Pesaro-Bergamo a cui la formazione orobica approda piena di speranze dopo aver ottenuto solo pochi giorni fa la prima vittoria in stagione su un’ottima Firenze.

IL POSTICIPO

Come detto sarà solo uno il posticipo programmato per questa 8^ giornata di campionato ovvero il match tra Firenze e Busto Arsizio, che si annuncia senza dubbio bollente. La formazione toscana infatti ha voglia di dimenticare il KO rimediato in settimana contro Bergamo rincuorata dal sempre caldo pubblico di casa. Di contro però ecco la formazione di Mencarelli, in grande rilancio anche in classifica benché abbia riportato mercoledi scorso una dura sconfitta contro Conegliano, tra le squadre più in forma del campionato della serie A1. Tale incontro in ogni caso potrebbe non rivelarsi significativo al momento per la classifica di campionato ma potrebbe rivelarsi decisiva per identificare le reali ambizioni e forze delle due squadre.

RISULTATI VOLLEY 8^ GIORNATA

Domenica 26 novembre 2017 - ore 17.00

Conegliano-Modena

Filottrano-monza

Legnano-Scandicci

Pesaro-Bergamo

CLASSIFICA SERIE A1

Novara, Conegliano 20

Scandicci 17

Busto Arsizio 16

Modena 11

Pesaro 10

Monza, Legnano, Casalmaggiore 7

Firenze 6

Filottrano 3

Bergamo 2

