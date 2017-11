Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (9^ giornata Serie A1)

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite valide nella 9^ giornata del Campionato di Serie A1 Superlega, oggi 26 novembre 2017.

26 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati Volley maschile (LaPresse)

Il campionato di volley maschile di Serie A1 torna protagonista in questa domenica 26 novembre 2017 con tanti incontri che chiaramente daranno un volto del tutto nuovo alla classifica della Superlega. Prima però di conoscere il programma della 9^ giornata prevista per la serata di oggi, andiamo a ricordare che già venerdi 24 novembre 2017 è andata in scena al Pala Valentia la partita tra Vibo Valentia e Modena. Uno quindi il posticipo previsto per questo turno ovvero la sfida tra Castellana grotte e Padova, match atteso alla PalaFlorio il prossimo 28 novembre 2017 alle ore 20.30. Vediamo quindi ora che ci offre il programma della nona giornata della Serie A1, partendo ovviamente dal big match che tutti gli appassionati attendono e che avrà luogo questa sera alle ore 17.00 al Eurosuole Forum tra Civitanova e Perugia. Le due contendenti dell’ultima Supercoppa Italiana (andata poi alla squadra umbra, primo trofeo in bacheca per la Sir) tornano sul medesimo luogo del delitto di quella storica finale. Motivatissime entrambe le formazioni, che si contendono pure la prima piazza della classifica della Serie A1.

GLI ALTRI INCONTRI

Andiamo ora a vedere come si completa il calendario di questa 9^ giornata del Campionato di Serie A1 di volley: per gli altri 4 incontri previsti nella giornata di oggi ricordiamo però che il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 18.00. A quell’ora quindi andrà in scena la partita tra Verona e Monza con la compagine lombarda che spera di espugnare al’Agsm Forum e quindi rimediare ai KO sofferti contro Padova e Civitanova negli ultimi due turni di campionato. Ecco poi il match tra Piacenza e Trento a cui la squadra di Lorenzetti approda nella speranza di aver finalmente imbroccato la strada giusta dopo un inizio di stagione davvero difficile. Sempre alle ore 18.00 è atteso il fischio d’inizio al Pala Bianchini tra Latina e Ravenna: nuova occasione quindi per coach Fabio Soli e i suo ragazzi per riaffermarsi come grandi outsider del Campionato di Superlega, dopo che le sconfitte su Civitanova e Verona ne hanno rallentato la corsa in classifica. Il programma della 9^ giornata di Serie A1 si chiuderà con l’incontro atteso tra Milano e Sora: occhio quindi alla compagine di Andrea Giani che in occasione del match precedente contro Modena (perso ma solo a un tiratissimo tie break) ha cominciato a mettere in campo gli insegnamenti del noto tecnico.

RISULTATI VOLLEY SERIE A1, 9^ GIORNATA

Ore 17.00 Civitanova Perugia

Ore 18.00 Latina Ravenna

Ore 18.00 Milano Sora

Ore 18.00 Piacenza-Trento

Ore 18.00 Verona-Monza

CLASSIFICA SERIE A1

Perugia 24

Civitanova* 23

Modena 20

Ravenna 17

Padova,Piacenza* 13

Verona° 12

Latina, Milano, Trento 9

Vibo Valentia 8

Monza 6

Castellana ° 4

Sora 1

* un match in più

° un match in meno

