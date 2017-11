Santarcangelo Feralpi Salò/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato

Diretta Santarcangelo Feralpi Salò: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone B di Serie C

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Santarcangelo Feralpi Salò

Santarcangelo Feralpi Salò sarà diretta dall'arbitro Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. La partita dello stadio Valentino Mazzola si terrà domenica 26 novembre alle ore 14.30 per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. Il Santarcangelo nel turno precedente ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato, trovando temporaneamente un po' di ossigeno. A conti fatti la squadra è reduce da quattro risultati utili consecutivi, e sembra aver ritrovato quegli automatismi che l'anno scorso l'avevano portata a sfiorare la qualificazione per i play-off di fine stagione. La Feralpi Salò, che i play-off li aveva già raggiunti lo scorso anno, è nuovamente fra le squadre più in forma del campionato; precisamente i blu-verdi si trovano all'ottavo posto nella graduatoria. Tuttavia i Leoni Del Garda hanno perso due partite nelle ultime tre uscite, entrambe in casa contro Fermana e Albinoleffe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Santarcangelo Feralpi Salò non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO FERALPI SALO’

Procediamo ora con l'analisi delle probabili formazioni che comporranno gli undici iniziali decisi dagli allenatori. Il Santarcangelo del tecnico Giuseppe Angelini utilizzerà lo schieramento 3-5-2, con il quale è riuscita ad imbrigliare e a battere il Vicenza nella precedente giornata di campionato. Il portiere titolare della squadra romagnola sarà Bastianoni, sostenuto nel proprio compito dal difensore centrale destro Sirignano, dal centrale Briganti e dal difensore centrale sinistro Bondioli. A centrocampo sulle fasce sfrecceranno le ali Toninelli e Broli, rispettivamente sull'esterno destro e sull'esterno sinistro. Le due mezzali saranno il capitano Dalla Bona e Obeng, che proteggeranno e sosterranno il mediano di costruzione Moroni. Gli ultimi due elementi della squadra romagnola saranno Bussaglia e Piccioni, andato in gol nell'ultima partita e dunque decisivo per le sorti della squadra. La Feralpi Salò del tecnico Michele Serena giocherà con il modulo a specchio rispetto agli avversari, in modo tale che l'equilibrio sarà quasi totale. L'estremo difensore totale sarà Livieri, sostenuto dai tre difensori centrali Turano, Marchetti e Alcibiade. Il lavoro sulle fasce sarà portato avanti dall'esterno destro e capitano Tantardini e dall'esterno sinistro Hergheligiu; nella zona centrale invece si posizioneranno la mezzala destra Gamarra e la mezzala sinistra Capodaglio, che appoggeranno il lavoro del mediano di costruzione Magnino. Per concludere, i due attaccanti centrali saranno Luche e il talentuoso gambiano Jawo.

LA CHIAVE TATTICA

Come detto in precedenza, i due moduli a specchio scelti dai tecnici daranno vita ad una sfida piuttosto equilibrata. Probabilmente le emozioni non saranno molteplici in Santarcangelo Feralpi Salò e i giocatori dovranno approfittare di ogni possibile occasione per sbloccare il risultato. Un ruolo fondamentale sarà rappresentato dai calci piazzati, che spesso sono indispensabili per aprire gare all'apparenza chiuse.

PRONOSTICO E QUOTE

Ora è il momento delle quote sull’esito della partita Santarcangelo Feralpi Salò, tratte dall'agenzia di scommesse Bet365. La vittoria interna del Santarcangelo è data a 3.29, il risultato di pareggio invece pagherebbe 3.10. Favorita la Feralpi Salò, la cui vittoria esterna è data a quota 2.14 volte la posta.

