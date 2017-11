Siena Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Arezzo: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone A di Serie C

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Siena Arezzo - LaPresse, imm. di repertorio

Siena-Arezzo, diretta dal signor Mantelli di Brescia stasera, domenica 26 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della sedicesima giornata d'andata nel girone A del campionato Serie C. L'Arezzo, reduce da cinque risultati utili consecutivi in campionato, arriva a far visita ad un Siena che ha perso tre delle ultime quattro sfide disputate. Un ruolino di marcia di certo non lusinghiero soprattutto considerando l'inizio difficile di stagione dei granata, che si sono affidati al tecnico Pavanel per risollevarsi in classifica. Di contro, il Siena sperava di potersi imporre come anti-Livorno nella corsa alla prima posizione nel girone A di Serie C, ma alla fine la qualità degli amaranto è stata di tutt'altra pasta rispetto alle cadute repentine dei bianconeri. Che speravano di aver superato la loro mini-crisi andando a vincere sul campo della Pistoiese. Contro il Pontedera è arrivata invece la terza sconfitta consecutiva in casa, lo scorso 12 novembre, quindi il turno di riposo che ha visto il Siena slittare al terzo posto nella classifica del raggruppamento, sorpassato dal Pisa ora avanti di un punto.

Il Livorno è comunque dominatore praticamente indiscusso del girone, con nove punti di vantaggio sul Siena che deve ora consolidare la sua posizione nella zona alta della classifica, senza pensare necessariamente alla lotta per il primo posto. Il Siena d'altronde solo quest'anno è tornato ad accarezzare velleità di Serie B, dopo il fallimento, il ritorno dalla Serie D e il necessario riassestamento tra i professionisti. L'Arezzo non sta riuscendo invece a mantenere il brillante andamento di un anno fa, ma l'ultima vittoria casalinga per due a zero contro il Cuneo ha confermato come la squadra di Pavanel sia sulla strada giusta per risalire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Siena Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA AREZZO

Ora uno sguardo alle probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio Artemio Franchi: i padroni di casa del Siena schiereranno Pane come estremo difensore dietro una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Rondanini, Sbraga, D'Ambrosio e Iapichino. A centrocampo nel terzetto titolare ci sarà spazio per Gerli, Bulevardi e Damian, mentre Guberti si muoverà in posizione di trequartista alle spalle di Campagnacci e di Emmausso. La risposta dell'Arezzo sarà affidata a una difesa a tre composta da Rinaldi, Varga e Sabatino davanti al portiere Borra. De Feudis, Yebli e Foglia occuperanno la zona centrale di centrocampo, mentre Luciani sarà l'esterno laterale di destra e Corradi l'esterno laterale di sinistra. In avanti si muoveranno invece Moscardelli e Cutolo. I moduli tattici schierati dalle due squadre vedranno il Siena affrontare l'impegno interno con il 4-3-1-2 disegnato dal tecnico Mignani e l'Arezzo di Pavanel rispondere con un 3-5-2.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante il momento difficile, le quote dei bookmaker privilegiano la vittoria interna dei padroni di casa, 1.91 la quota offerta da Bwin, mentre William Hill fissa a 3.20 la quota del pareggio e Bet365 alza fino a 4.33 la quota per il successo esterno aretino. Sempre Bet365 quota 2.29 l'over 2.5 e 1.60 l'under 2.5.

