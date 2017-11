Slalom Killington/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

Diretta slalom Killington streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: favorite e azzurre (oggi domenica 26 novembre 2017)

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta slalom Killington: Mikaela Shiffrin (LaPresse)

Oggi la Coppa del Mondo di sci 2017-2018 è ancora protagonista con lo slalom speciale femminile di Killington, nel Vermont (Usa), dove ieri è già stato disputato un gigante e oggi invece vedremo in azione le specialiste dei pali stretti per il secondo slalom stagionale. Come da tradizione il Circo Bianco in questa primissima parte della sua stagione si trasferisce in Nord America e le donne in questo weekend di fine novembre fanno tappa in questa località entrata nel calendario di Coppa del Mondo nella scorsa stagione. L’attesa sarà soprattutto per la padrona di casa Mikaela Shiffrin: il tifo a Killington sarà tutto per colei che ormai da diversi anni domina lo slalom in modo praticamente totale e che proprio su questa specialità ha costruito anche la conquista della Coppa del Mondo generale l’anno scorso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI KILLINGTON

La prima manche dello slalom femminile di Killington avrà inizio alle ore 16.00 italiane, poi per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 19.00. Saranno rispettivamente le 10.00 e le 13.00 locali, considerando le sei ore di fuso orario che ci separano dal Vermont. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Killington (www.fis-ski.com).

SLALOM KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Il primo slalom della stagionerà due settimane fa a Levi, aveva visto la vittoria di Petra Vlhova. Un successo splendido per la slovacca, perché in slalom non succede spesso di battere Mikaela Shiffrin: in Finlandia l’impresa è successa, sia pure per soli 10/100. Il duello però potrebbe riproporsi anche a Killington: infatti a Levi Vlhova e Shiffrin fecero il vuoto, per trovare la svizzera Wendy Holdener al terzo posto infatti bisognava già salire a un distacco di 1”35 dalla vincitrice, l’unica dunque in grado di rivaleggiare alla pari con una Shiffrin che sul resto del gruppo gode comunque di un enorme vantaggio. Una gara sola non dà ancora indicazioni definitive, a partire da oggi scopriremo se davvero in slalom la stagione 2017-2018 potrà essere un lungo duello Vlhova-Shiffrin, se l’americana tornerà a fare il vuoto o se invece anche altre slalomiste potranno inserirsi nella corsa alla vittoria.

Di certo invece lo slalom è la specialità più complicata per le azzurre: ci affidiamo a Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela Moelgg, ma per tutte l’obiettivo dovrebbe essere al massimo un buon piazzamento, possibilmente fra le prime dieci. La lotta per il podio e per la vittoria fra i pali stretti sembra essere vietata alle italiane: a Levi la migliore fu Manuela Moelgg, che però non andò oltre il ventiduesimo posto, con un distacco dalla Vlhova superiore ai quattro secondi. La speranza dunque è quella di assistere a dei miglioramenti, pur nella consapevolezza che lo slalom femminile è la specialità nella quale probabilmente siamo più lontani dal vertice.

