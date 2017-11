Super-G Lake Louise/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

Diretta super-G maschile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: i favoriti e gli azzurri (oggi domenica 26 novembre 2017)

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta super-G Lake Louise: Peter Fill (LaPresse)

Oggi il super-G maschile di Lake Louise completa questo weekend canadese della Coppa del Mondo di sci 2017-2018, tradizionalmente il primo del Circo Bianco dedicato alle discipline veloci. Infatti ieri a Lake Louise, nello Stato canadese dell’Alberta, abbiamo vissuto ieri la prima discesa stagionale mentre oggi sarà la volta del primo super-G. Siamo nella stagione delle Olimpiadi, per cui per tutti il grande obiettivo arriverà solamente a febbraio: mancano però ancora più di due mesi, dunque per adesso è meglio pensare non troppo in là e dare il massimo fin da subito. Anche oggi c’è grande attesa per i nostri velocisti, che sono fra i più forti del mondo: vedremo dunque come se la caveranno nel super-G, che unisce velocità comunque molto elevate a curve e difficoltà tecniche superiori a quelle della discesa (anche se Lake Louise non è certo la pista più difficile dell’anno), dunque costituisce un banco di prova sempre molto significativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI LAKE LOUISE

Il primo super-G maschile della stagione avrà inizio alle ore 20.00 italiane, le 12.00 locali considerando le otto ore di fuso orario che ci separano da Lake Louise. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com).

SUPER-G LAKE LOUISE: FAVORITI E AZZURRI

Inevitabilmente, molti dei giudizi e dei temi espressi in vista della gara di ieri valgono pure per oggi, a partire dal ricordo di David Poisson, il discesista francese morto in allenamento il 13 novembre mentre stava sciando a Nakiska, sempre in Canada, che sarà certamente ricordato anche oggi. In super-G negli ultimi anni la Norvegia ha dominato, con risultati ancora migliori di quelli ottenuti in discesa e un monopolio praticamente totale sulla Coppa di specialità: i nomi in primo piano saranno dunque ancora una volta quelli di Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, ma con la doverosa aggiunta pure del terzo connazionale, cioè Aleksander Aamodt Kilde. Basterebbe spulciare l’albo d’oro recente della Coppa di super-G per capirlo;: negli ultimi sei anni il trofeo è andato tre volte a Svindal, due a Jansrud e una a Kilde. Fuori dalla Norvegia, per fare un solo nome citiamo l’austriaco Hannes Reichelt, anche se i 37 anni inizieranno a farsi sentire per lui.

L’Italia però può essere senza dubbio considerata la prima avversaria della Norvegia: al loro ‘tridente’ rispondiamo anche noi con tre grandi campioni, cioè Peter Fill, Dominik Paris e Christof Innerhofer. Fill nella scorsa stagione ha vinto il penultimo super-G della stagione, tra l’altro a Kvitfjell e dunque proprio in casa dei norvegesi; Paris, pur non essendo in questa specialità ai livelli della discesa, è comunque ormai stabilmente fra i più forti del mondo anche in super-G, dove vanta una vittoria a Kitzbuhel nel 2015 e altri cinque podi, dei quali due nella passata stagione; Innerhofer dei tre è probabilmente quello più adatto come caratteristiche tecniche al super-G, l’auspicio è dunque che possa essere anche lui al top della forma in questa stagione olimpica, anche se forse la pista di Lake Louise è troppo facile per i suoi gusti e dunque lo attendiamo soprattutto su pendii più adatti a lui. Se ci vorrà però smentire già oggi, ne saremmo naturalmente ben felici…

© Riproduzione Riservata.