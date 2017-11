Ternana Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Perugia info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B, valida per la 16^ giornata

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Ternana-Perugia, LaPresse

Ternana Perugia, partita diretta dall’arbitro Aureliano alle ore 15.00, si gioca per la sedicesima giornata di Serie B. Derby umbro in casa della Ternana che è importantissimo non solo dal punto di vista della classifica. Entrambe sono in piena lotta salvezza e hanno voglia di dimostrare ai propri tifosi che possono giocarsela a occhi chiusi contro qualsiasi avversaria di questa ostica serie B. Sarà un clima incandescente al Liberati di Terni dove ci sarà una cornice di pubblico spettacolare e soprattutto molto calda pronta a sostenere i calciatori dal primo all'ultimo minuto. Pochesci e Breda stanno lavorando intensamente in questi giorni per regalare una di quelle gioie che i tifosi portano sempre nel cuore. Ecco perché dagli ambienti di Terni e Perugia filtra molto poco dato che non si tratta di una gara come le altre ma di uno di quei derby attesi per tutto l'anno. Sarà una sfida seguita da tanti appassionati di calcio visto che come ogni anno il derby umbro è una sfida divertente e ricca di talenti e grandissimi gol: ecco perché è lecito attendersi una bella partita e tutta da vivere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE TERNANA PERUGIA

Ternana Perugia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 5 HD, il numero 255 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PERUGIA

La probabile formazione della Ternana di Pochesci prevede pochi cambiamenti visto che l'ex tecnico del Fondi vuole dare continuità ai suoi ragazzi. Il modulo sarà il 4-2-3-1 che vedrà in porta Bleve mentre in difesa agiranno Valjient, Gasparetto, Signorini e Vitiello. In mezzo al campo per i rossoverdi agiranno Paolucci e Defendi con Finotto, Tremolada e Carretta che avranno il compito di creare scompiglio in avanti. Per quanto concerne invece la punta, sarà Albadoro l'elemento principale per cui dovranno giocare i compagni. Invece il Perugia di Breda dopo il netto 5-0 rifilato al Carpi vorrà dare continuità ai risultati positivi. La squadra andrà in campo col 4-3-3 che vedrà in porta l'esperienza di Rosati, mentre in difesa agiranno Pajac, Monaco, Volta e Belmonte. A centrocampo nei biancorossi giocheranno Bandinelli, Colombatto e Brighi mentre il tridente vedrà dall'inizio Buonaiuto e il nordcoreano Han sugli esterni con Di Carmine pronto a replicare quanto di buono fatto contro la formazione emiliana nell'ultimo turno.

CHIAVE TATTICA

Ternana che si basa molto su un centrocampo di grande sostanza e qualità. Tremolada in questa fase si sta rivelando un elemento fondamentale per mister Pochesci che ha scoperto di non poter proprio fare a meno dell'ex Virtus Entella. Bene anche la difesa che però a volte sembra andare in difficoltà anche contro avversari non proprio di primissimo livello. Per quanto concerne l'attacco, c'è un po' di confusione: Albadoro sembra favorito, ma occhio anche ad elementi come Montalto che può rivelarsi arma vincente per la ripresa. Invece in casa del Perugia molto bene Di Carmine che è tornato ad essere un bomber spietato e capace di segnare tante reti. Per lui giocano Buonaiuto e Han, due calciatori che hanno vissuto un inizio di stagione esaltante salvo poi calare da qualche settimana a questa parte. Difesa in ripresa visto che sembra soffrire molto meno il Perugia nelle ultime gare e contro la Ternana si punta a mantenere la porta inviolata per fare in modo da dare continuità ai segni positivi di queste partite.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quel che concerne invece le quote, la vittoria della Ternana viene data da Bwin a 2.70 mentre il pareggio nel derby umbro viene quotato a 3.50. Difficile ma comunque favorita al momento la vittoria del Perugia che viene quotata a 2.50, dimostrazione che in un derby come quello tra queste due squadre tutto può accadere.

