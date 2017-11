Triestina Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Triestina Gubbio (Foto LaPresse - repertorio)

Triestina Gubbio sarà diretta dall'arbitro Paolo Bitonti: la partita si terrà oggi pomeriggio domenica 26 novembre alle ore 14.30 per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. La Triestina è agganciata al treno che porta ai play off essendo a quota 18 punti ottenuti grazie ad un cammino fatto di 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, mentre il Gubbio al momento può contare su 15 punti ottenuti con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Nella valutazione di questo incontro occorre tenere presente come, mentre il Gubbio in settimana abbia potuto riposare, invece la Triestina è stata impegnata nella Coppa Italia di categoria venendo pesantemente sconfitta per 5-0 sul campo del quotato Padova. Tra l’altro questa è stata la seconda sconfitta di fila per la Triestina sul campo del Padova dopo quella subita in campionato per 2-1. Il Gubbio invece la scorsa domenica ha pareggiato per 0-0 nell’importante sfida che lo vedeva opposto alla Fermana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Triestina Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA GUBBIO

La Triestina dovrebbe presentarsi sul terreno del Nereo Rocco con un 4-2-3-1 nel quale dovrebbero trovare spazio tra i pali Boccanera ed in difesa Troiani come terzino di destra, Pizzul quale terzino di sinistra mentre nel mezzo al fianco di El Hasni ci sarà uno tra Aquaro e Codromaz. A centrocampo a fungere da schermo difensivo troviamo Meduri reduce peraltro dal gol segnato al Padova con Porcari mentre decisamente più alti andranno ad agire Mensah sul fronte di destra, Bracaletti nel mezzo e Bariti sulla sinistra. In avanti unica punta Arma. Il Gubbio dovrebbe invece rispondere con un 4-4-1-1 nel quale ci saranno Volpe tra i pali, nella difesa a quattro giocheranno Paramatti sulla corsia di destra, Lo Porto sulla corsia di sinistra e nel mezzo Dierna e Burzigiotti. Davanti alla difesa Giacomarro ed uno tra Bergamini e Sampietro con Kalombo in ballottaggio con Cazzola per il ruolo di esterno destro e Ciccone dall’altra parte. In avanti Marchi con alle spalle il trequartista Casiraghi.

LA CHIAVE TATTICA

Le due formazioni hanno atteggiamenti molto simili da un punto di vista tattico ma la Triestina potrebbe risultare molto avvantaggiata nel caso in cui i propri trequartisti dovessero riuscire a trovare la posizione ideale tra le linee avversarie per ricevere palla e quindi mettere in difficoltà la difesa. Dal proprio canto il Gubbio andrà ad impostare una gara molto accorta fatta di ripartenze e velocità.

PRONOSTICO E QUOTE

I principali bookmaker operanti in Italia con regolare licenza tra cui Eurobet hanno rilasciato delle quote per Triestina Gubbio dalle quali si evince come, anche in ragione del fattore campo, è la Triestina a partire con i favori del pronostico. Infatti, l’1 è stato fissato a 1,87 mentre il pareggio è pari a 3.30 e l’eventuale successo esterno da parte del Gubbio darebbe diritto ad una quota di 4,10.

