Udinese Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 14^ giornata

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Udinese-Napoli, LaPresse

Udinese Napoli, diretta dall’arbitro Di Bello, si gioca alle ore 15.00 per la quattordicesima giornata di Serie A. Continuare a vincere per portare avanti la marcia verso lo scudetto. Gli uomini di Sarri hanno un solo obiettivo, ovvero riportare il tricolore. Non sarà per nulla facile, ma bisogna partire da grandi prestazioni. Il Napoli va alla Dacia Arena per affrontare l'Udinese. I padroni di casa arrivano dall'esonero di Luigi Delneri: non sarà per nulla facile per Massimo Oddo, ma ovviamente il big match contro i partenopei sarà uno stimolo in più. Il momento degli azzurri è incredibile, fino ad adesso non hanno mai perso: dunque servirà una prestazione incredibile da parte dei bianconeri per poter fermare questo treno in corsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE UDINESE NAPOLI

Udinese Napoli sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 3 HD, il numero 253 della piattaforma Sky, sia sul digitale terrestre, sempre per gli abbonati: in questo caso, appuntamento su Mediaset Premium Calcio 1 (anche in HD). Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a seconda della televisione alla quale siete abbonati.

IL CONTESTO

Il momento dell'Udinese non è poi così negativo: una sconfitta e due vittorie nelle ultime tre gare. La dirigenza ha comunque concluso il suo rapporto con l'ex Delneri. Due goal subiti e tre fatti, un bottino un po' magro per i bianconeri. Prima la vittoria a Sassuolo per 1-0, poi il 2-1 in casa con l'Atalanta. Ora bisogna rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Cagliari e cercare un'impresa contro una squadra che continua a stupire e a creare bel gioco. Il Napoli non ha mai perso in campionato e nelle ultime tre partite ha trovato due vittorie ed un pareggio. Una sola rete subita, ben cinque fatte: i tre protagonisti continuano ad essere Dries Mertens, Lorenzo Insigne e José Callejon. Unico neo il pareggio contro il Chievo, che però non ha rallentato la corsa. Contro il Sassuolo gli uomini di Sarri si sono imposti per 3-1 grazie alle reti di Allan, Callejon e Mertens. Nell'ultima sfida Insigne e Zielinski hanno decido la partita contro il Milan. Ora bisogna legittimare questa supremazia e fare punti anche su un campo difficile come quello della Dacia Arena.

Massimo Oddo, neo allenatore dei friulani, è intervenuto per commentare la sua nuova avventura. L'ex tecnico del Pescara non vede l'ora di cominciare e vuole assolutamente fare punti contro una compagine importante e difficile da battere come il Napoli. Sarri è invece intervenuto al termine del match vinto contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico toscano è molto contento e soddisfatto di Insigne e crede ancora nella qualificazione. Ovviamene ora l'attenzione è tutta spostata su questa partita, assolutamente da vincere per proseguire il cammino in testa alla classifica.

PRONOSTICO E QUOTE

Stando alle quote riportate da Eurobet, il Napoli è favorito. Il segno 2 è dato a 1.37, mentre il segno X a quota 5.15. Altissima la quota del segno 1, dato a 7.75. Per chi vuole puntare sul numero dei goal può provare co il segno Under 2.5, quotato a 2.60 e il segno Over 2.5, dto a q.43. Molto interessante anche la quotazione relativa al Goal e No Goal. In caso di goal da parte di entrambe le squadre la quota sarà di 1.68, mentre il No Goal è a quota 2.05.

