Valencia Barcellona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Valencia Barcellona, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Big match nella Liga, con i blaugrana di Messi che volano al Mestalla

Lionel Messi, attaccante Barcellona - LaPresse

Alle ore 20:45 di questa sera, per il posticipo domenicale della tredicesima giornata del campionato di calcio spagnolo, di scena la sfida del Mestalla fra i padroni di casa del Valencia e il Barcellona. Si tratta di una gara molto importante ai fini della classifica, visto che i blaugrana guardano tutti dall’alto, ma i Pipistrelli iberici inseguono al secondo posto. Andiamo quindi a vedere insieme le probabili formazioni del match con uno sguardo anche alle quote per le scommesse.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida della Liga fra le due squadre in oggetto sarà visibile in diretta tv, ma solo per gli abbonati a Sky Sport. Il canale dedicato sarà come al solito Fox Sports con collegamento in diretta dalle ore 20:45. Vi ricordiamo infine l’applicazione dedicata, Sky Go, sempre per i soli abbonati, con possibilità di vedere il match in diretta streaming via smartphone, tablet o pc.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA-BARCELLONA

Cominciamo dallo schieramento che dovrebbe scegliere Marcelino, 52enne allenatore del Valencia. Non dovrebbe farcela l’ex interista Jeison Murillo, con il difensore centrale fermato per un’infiammazione all’osso pubico. Resto della rosa, invece, a disposizione. Spazio ad un compatto 4-4-2 con Neto a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Montoya nel ruolo di terzino di destra, con Lato a sinistra, mentre in mezzo ci sarà la coppia di difensori centrali formata da Gabriel Paulista e Garay. A centrocampo, l’ex interista Kondogbia, che sta vivendo una grande stagione, in coppia sulla mediana con capitan Parejo, mentre larghi sulle due corsie, ad avvolgere la retroguardia del Barcellona, troveremo Pereira a destra con Gayà a sinistra. Infine i due davanti, il nostro nazionale italiano Simone Zaza, tornato completamente a disposizione dopo il problema al ginocchio, e il 26enne Rodrigo, che sembrerebbe in vantaggio sul talento Santi Mina.

Vediamo anche l’undici che dovrebbe mandare in campo Ernesto Valverde per la delicata trasferta di Valencia. La compagine catalana è decimata dagli infortuni, visto che per la sfida di questa sera mancheranno Mascherano, Sergi Roberto, André Gomes, Rafinha, Dembele, e Arda Turan. Sembra invece completamente recuperato Lionel Messi, che contro la Juventus in Champions League non è partito nell’undici titolare. Ipotizzabile un classico 4-3-3 con davanti il tridente formato da Luis Suarez, Messi e Deulofeu, quest’ultimo in vantaggio su Paulinho. A centrocampo, invece, solito tris delle meraviglie, con Busquets in regia, e Rakitic e capitan Iniesta sui due interni, a completamento del reparto. Infine la retroguardia, dove in mezzo ci saranno Pique e Umtiti, mentre sulle due corsie avremo Semedo a destra con Jordi Alba a fare su e già per la corsia mancina. In porta, spazio al numero uno Ter Stegen.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo insieme le quote per chi volesse scommettere sulla sfida fra Valencia e Barcellona, e affidiamoci ai numeri dell’agenzia italiana Snai. I blaugrana, nonostante giochino fuori casa, sono i grandi favoriti, visto che la quota per il due è pari a 1.87, mentre il segno 1, il successo interno della banda di Marcelino, paga 3.85 volte la nostra puntata. La stessa quota la ritroviamo nel segno X, il pareggio, dato appunto a 3.85

© Riproduzione Riservata.