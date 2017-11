Video/ Ascoli Cremonese (0-0): highlights della partita (Serie B 16^ giornata)

Video Ascoli Cremonese (0-0): gli highlights della partita di Serie B per la 16^ giornata. Le immagini salienti della partita al Del Duca (sabato 25 novembre)

Video Ascoli Cremonese (LaPresse)

La gara comincia con la contestazione dei tifosi dell'Ascoli nei confronti della proprietà. Il campo regala poche emozioni, soprattutto nel primo quarto d'ora, coi padroni di casa che appaiono scarichi e macchinosi. Gli ospiti si limitano prevalentemente a difendere e a chiudere gli spazi, ma il primo squillo in attacco è il loro. Piccolo riceve palla dentro l'area da rigore e prova ad impensierie Lanni con un colpo di testa innocuo. Gli uomini di Florin tentano la giocata vincente prima con Bianchi, poi con Carpani ma entrambi i tiri si spengono senza fortuna. Il match non decolla, nel secondo tempo Lanni è bravo ad opporsi sul colpo di testa di Mokulu, mentre nel finale è Brighenti a sfiorare il gol con una tiro pericoloso. A fine gara l'Ascoli si gode il punticino che muove la classifica, ma la strada verso la salvezza resta complicata.

IL TABELLINO

ASCOLI-CREMONESE 0-0

ASCOLI (3-5-1-1): Lanni; Padella, Mengoni (30' st De Santis), Gigliotti; Mogos, Carpani, Buzzegoli, Bianchi (29' st Parlati), Cinaglia; Varela; Santini (36' st Perez). All. Fiorin-Maresca.

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Canini, Claiton (7' st Garcia Tena), Renzetti; Arini, Pesce (24' st Cavion), Croce; Piccolo (35' st Castrovilli); Brighenti, Mokulu. All. Tesser.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano.

Note: spettatori 5.024 (di cui 188 ospiti) per un incasso complessivo di 35,137,81 euro; ammonito Santini, Bianchi, Mogos e Carpani per l'Ascoli, Almici, Garcia Tena e Arini per la Cremonese; corner 5-3 per la Cremonese; recupero 3' pt, 5' st.

