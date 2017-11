Video/ Cagliari Inter (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 14^ giornata)

26 novembre 2017 Stefano Belli

Video Cagliari Inter (Foto LaPresse)

Diamo un'occhiata alle statistiche relative a Cagliari-Inter, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2017-18 che ha visto i nerazzurri espugnare la Sardegna Arena vincendo per 3 a 1. Possesso palla: 45% Cagliari, 55% Inter; il dato è ovviamente influenzato dall'andamento della gara, fino allo 0-0 sono stati i padroni di casa ad avere il pallino del gioco, e solamente dopo aver trovato la via del gol gli ospiti hanno cominciato a prendere l'iniziativa. Parate: 1 Rafael; 4 Handanovic; l'estremo difensore nerazzurro è stato bravissimo a difendere il risultato quando il parziale era ancora in parità, il numero 1 del Cagliari ha saputo negare la tripletta a Icardi. Tiri in porta: 6 Cagliari, 4 Inter; da questo dato emerge come gli uomini di Spalletti siano stati decisamente più bravi a sfruttare le occasioni create, nonostante il bel gioco espresso l'undici di Lopez ha palesato di avere grosse difficoltà a capitalizzare le palle gol. Palle perse: 33 Cagliari, 45 Inter; i nerazzurri nei novanta minuti ci sono concessi qualche distrazione di troppo e ovviamente Spalletti non l'ha presa benissimo. Grazie a questa vittoria l'Inter sale momentaneamente in testa alla classifica con 36 punti in 14 giornate, in attesa di cosa combinerà il Napoli a Udine; diventano cinque le vittorie in trasferta per i nerazzurri, quarta sconfitta tra le mura amiche della Sardegna Arena per il Cagliari che al di là del risultato può comunque guardare al futuro con ottimismo, il nuovo allenatore Diego Lopez sta facendo un ottimo lavoro e se continuerà su questa strada la salvezza sarà un obiettivo ampiamente alla portata.

LE DICHIARAZIONI

Subito dopo il triplice fischio Mauro Icardi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Un altro esame superato, non abbiamo giocato molto bene ma siamo riusciti a portare a casa il risultato. Dobbiamo lavorare sui nostri errori per evitare di commetterli nuovamente, ora ci godremo il primato. È da un paio d'anni che l'Inter sta cercando di tornare in alto, non giocare le coppe europee ci permette di lavorare bene in allenamento durante la settimana e questo ci consente di scendere in campo al massimo delle nostre potenzialità. Mi fa piacere segnare per la squadra ma la cosa più importante è la vittoria del gruppo, senza i compagni non raggiungerei questi numeri. Parlare di mercato a novembre mi sembra prematuro, non devo rispondere a nessuna chiamata, sono pagato per esprimermi in campo". Le dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter: "Abbiamo saputo soffrire, da grande squadra. A inizio gara Icardi ha preso una botta alla caviglia che gli ha impedito di giocare al meglio per quasi mezz'ora, successivamente abbiamo trovato la forza di reagire e portarci in vantaggio, il Cagliari è partito forte e ci ha fatto penare. Anche sull'1 a 0 continuavamo a concedere spazi agli avversari essendo incapaci di contenerli nella loro metà campo, nella ripresa quando siamo riusciti a far girare il pallone come sappiamo fare abbiamo trovato la chiave per strappare i tre punti. Icardi è un giocatore di grande spessore e grossa personalità, che da solo ti risolve le partite, stasera ne ha dato l'ennesima riprova". Le parole di Filippo Romagna, difensore del Cagliari: "Usciamo a testa alta, abbiamo disputato un primo tempo di livello mettendo in difficoltà l'Inter che ha dovuto cambiare modulo, abbiamo giocato a ritmi altissimi nella prima mezz'ora, peccato per i gol subiti, non meritavamo di perdere. Non voglio fare paragoni ma il nuovo mister ci fa giocare con un modulo grazie al quale ci troviamo più a nostro agio, il nostro dovere è quello di seguire le indicazioni dell'allenatore a prescindere. Icardi fa tanti gol e appena ne ha la possibilità segna, è un grande attaccante e bisogna solamente fargli i complimenti, solamente marcarlo è stato un onore". Nel post-gara è intervenuto anche Diego Lopez, allenatore del Cagliari: "L'Inter è una grande squadra che con mezza palla gol ha saputo segnarci, l'ho sempre detto ai miei ragazzi che Icardi è un animale in area di rigore e dovevamo tenerlo il più lontano possibile. Nel primo tempo siamo stati aggressivi e propositivi ma non è bastato, avevamo di fronte un avversario di grandissima qualità, con una squadra più abbordabile dall'altra parte forse avremmo fatto risultato". Ha parlato anche Antonio Candreva, uno dei protagonisti dell'ennesimo successo nerazzurro: "Stiamo facendo qualcosa di importante, vogliamo continuare questa corsa e siamo determinati ad arrivare fino in fondo per raggiungere l'obiettivo. Ci aspettavamo questo andamento perché eravamo consapevoli del nostro valore, lo scorso anno abbiamo avuto tante difficoltà anche se non sono un alibi per la stagione deludente, con l'arrivo di Spalletti le cose sono soltanto migliorate, se continueremo a seguirlo ci manterremo sulla strada giusta".

IL VIDEO DI CAGLIARI INTER: GOL E HIGHLIGHTS





