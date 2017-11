Video/ Carpi Parma (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 16^ giornata)

26 novembre 2017 Fabio Belli

Video Carpi Parma

Vittoria che vale oro per il Carpi di Calabro, che sale a quota 23 punti in classifica di Serie B, ritrovando una vittoria che in campionato mancava per i biancorossi dallo scorso 4 novembre. Finisce 2-1 per il Carpi nel match della sedicesima giornata contro un Parma che dopo lo shock dei due gol subiti in 10’ aveva saputo reagire bene nel primo tempo, ma si è rivelato poi troppo poco efficace offensivamente nella ripresa. Partenza shock per i gialloblu con il Carpi che va a segno due volte nel giro di 10’. Prima va a segno al 5’ Pasciuti, che ribatte in rete una respinta del portiere avversario Frattali su una punizione battuta da Malcore. Al 10’ raddoppia Verna, ben servito da Mbakogu e bravo ad appoggiare il pallone alle spalle di Frattali con un colpo da biliardo, col pallone che sbatte sul palo prima di entrare in rete.

PRIMO TEMPO PIROTECNICO

Il Parma reagisce al quarto d’ora con un tiro di Baraye che manca di pochissimo il bersaglio, ma trova il gol al 22’ grazie a Roberto Insigne, migliore in campo del primo tempo e in gol grazie ad un assist di Baraye. Il Carpi ad inizio ripresa però cambia marcia e sfiora il tris per due volte con Verna, che trova però la grande opposizione di Frattali. Il portiere del Parma però si infortuna e deve lasciare spazio a Nardi. Il resto della ripresa scorre tra poche emozioni, il Carpi gestisce molto bene il vantaggio e il Parma ci prova nel finale con una punizione di Siligardi alla fine dei 5’ di recupero, conclusione che finisce però alle stelle. E lo stadio Cabassi può festeggiare un successo che vale il ritorno in piena zona play off dei biancorossi.

